Mozilla Firefox или Google Chrome? Защо не и двата браузъра? Това са двата най-популярни браузъра, които имат страхотни функции, разширения и трикове. Ако и вие мислите така и не може да се решите кой браузър единствено да използвате, възползвайте се от информацията на Make Use Of за това как да синхронизирате данните си в Firefox и Chrome и по този начин да ползвате и двата браузъра. 1. Използвайте мениджър на пароли Много популярни мениджъри на пароли имат разширение както за Chrome, така и за Firefox. LastPass, 1Password, Keeper, Bitwarden, Dashlane и Roboform са някои от най-добрите опции. За всеки мениджър на пароли, който избирате, инсталирайте съответните разширения за Chrome и Firefox. След като направите това, попълването на формуляри и пароли в двата браузъра ще става изключително бързо. Всичко, което трябва да помните е главната парола. А ако не искате да инсталирате разширенията, можете да използвате уеб портала на услугата за достъп до паролите си по всяко време. 2. Синхронизирайте отметките си За тази цел ще имате нужда от подходяща услуга, като например Raindrop, Pocket или EverSync. А ако имате Google профил, можете също така да използвате Google Bookmarks за достъп до любимите си уебсайтове от всеки браузър. 3. Използвайте инструмента Speed Dial Това е страница, която съдържа полезни препратки към любимите ви сайтове или други елементи, така че да можете, например, да видите вашите имейли бързо и лесно. Можете да настроите началния екран както в Chrome, така и в Firefox с вградените настройки. Но препоръчваме да използвате решение на трета страна, за да поддържате синхронизирано във всички браузъри. FVD Speed Dial е добър вариант за това. Но може да тествате и Speed Dial 2 или Yay! Another Speed dial. А ако решите можете дори сами да създадете персонализиран начален екран с Start.me. 4. Инсталирайте разширения, които имат версии за Chrome и Firefox Когато е възможно, инсталирайте разширения, които имат версии за Chrome и Firefox. Така ще си гарантирате еднакви интерфейси и работни процеси, дори когато превключвате между двата браузъра. Ето някои такива разширения: Evernote Web Clipper, The Camelizer, OneTab. 5. Импортирайте функции от един браузър в друг Мислите, че Chrome има специфични функции, които не откривате във Firefox? Или обратното, смятате, че Firefox е незаменим със своите функции и разширения? Добрата новина е, че с няколко интелигентни разширения можете да импортирате необходимите функции от единия браузър в другия. Например можете да въведете стила за управление на Firefox добавен с разширението „Tree Style Tab“ и в Chrome с „Tab Tree“. По-популярната алтернатива на Tab Tree е Sidewise Tree Style Tabs. Ето още идеи: - Just Read: За да добавите режим за четене без разсейване към Chrome - Download Statusbar: за показване на хода на изтеглянията в лентата на състоянието на Firefox - Google App Launcher: за да имате бърз достъп до приложенията на Google от лентата с инструменти. 6. Използвайте еднакви теми Изберете теми, които идват от един и същ разработчик или които имат един и същ източник на вдъхновение. Например, ако използвате Dark Theme for Firefox, инсталирайте и Dark Theme for Chrome. А с разширението „Stylish“ можете да създадете и персонализирана тема, която да се използва и в двата браузъра. 7. Запомнете еднаквите клавишни комбинации Някои клавишни комбинации са стандартни за всички браузъри, включително и за Chrome и Firefox. Например „Ctrl + T“ отваря нов таб, а „Ctrl + D“ отбелязва текущата страница. Научете и използвайте всички клавишни комбинации като тези, за да ускорите работния си процес. С разширението „Shortkeys“ можете дори да пренасочвате преки пътища, така че да ги свържете в двата браузъра. 8. Споделете записките си Независимо дали искате да създадете списък със задачи или да запишете нещо, важно е да имате цифров бележник в готовност, този трик ще ви бъде от полза. Уеб базираните приложения като Writer, Simplenote или Laverna, автоматично ще синхронизират бележките ви. Запазете приложението в прикачен раздел за бърза справка. Ако използвате Google Keep, инсталирайте разширенията му за Chrome и за Firefox. Вижте кай браузър предлага най-голяма сигурност