Различните хора имат различно виждане за това кой е най-добрия начин да поддържат формата си. Това е нормално, защото всеки човек е индивидуален. Една от най-простите и най-малко взискателните форми на упражнения е ходенето. Ако това е вашия начин да се раздвижвате и да се чувствате добре, разгледайте списъка на Android Headlines с Android приложенията, които може да са ви от полза. Walking App – Walking for Weight Loss Walking App – Walking for Weight Loss има 4,5-звезден рейтинг в Play Store и е чудесен вариант за огромната част от хората. Това приложение е подходящо за почти всечки, особено ако искате да отслабнете с ходене, при това за възможно най-кратко време. Приложението има GPS поддръжка, така че може да проследява тренировките ви, докато диаграмата проследява вашата тенденция в промяна на теглото. Можете също така да персонализирате напомняния за тренировки, да проследявате приема на калории и т.н. Walk with Map My Walk Приложението Walk with Map My Walk е друго страхотно приложение, което може да се синхронизира с различни платформи – Google Fit, Wear OS, Garmin, Fitbit, Suunto и др. Приложението предлага персонализирани планове за обучение и персонализирани съвети и прави всичко възможно да ви мотивира. Walk with Map My Walk е фокусирано най-вече върху ходенето и бягането, но ви позволява да проследявате и различни други форми на упражнения. Приложението има поддръжка за над 600 занимания, включително колоездене, фитнес тренировки, крос тренировки, йога и т.н. Pedometer – Step Counter Free & Calorie Burner Pedometer е приложение за броене на стъпки, което също може да следи калориите, които приемате. Това приложение използва сензора във вашия телефон, за да проследи стъпките ви и не се свързва с GPS, така че пести батерията. В допълнение към проследяването на вашите стъпки и калории, то може също да следи разстоянието, което се извървели пеша и времето. Между другото, всички функции в това приложение са безплатни, което е още една причина, поради която трябва да го изпробвате. Компанията казва, че никога не е събирала лични данни и не е споделяла информация с трети страни, нито планира да го прави. Endomondo – Running & Walking Endomondo е изключително популярно приложение за фитнес. То е фокусирано най-вече върху ходенето и бягането, но поддържа над 60 спорта. Приложението има модерен, изчистен потребителски интерфейс, с наистина хубави и цветни икони. Това приложение използва вашия GPS за проследяване на бягането ви, а също така следи времето за тренировка, разстоянието, темпото / скоростта, калориите и т.н. Endomondo може да се свързва с Garmin Connect, Polar Flow, TomTom My Sports или Fitbit акаунтите ви, за да синхронизирате тренировките си. Компанията също така създаде приложение за Android Wear и часовниците на Samsung с Tizen OS. Walking for Weight Loss & Pedometer – Step Counter Walking for Weight Loss е друго невероятно приложение, което се фокусира върху отслабването. То използва GPS функцията на телефона ви, за да определи височината, но също така и скоростта на ходене. Приложението се предлага с Google Maps интеграция и можете да експортирате всичките си дейности във GPX или KML формати. Това приложение също се предлага с брояч на калории.