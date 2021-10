Google Chrome е най-популярният браузър, независимо дали сърфирате от смартфона или десктоп компютрите. Това един от най-успешните продукти на компанията, тъй като вече се използва от над 3 млрд. потребители в глобален мащаб. Вероятно сте запознати с лесния за използване интерфейс на Chrome и разнообразните функции, които предлага. Ако използвате браузъра активно вероятно сте предоставили достъп на някои страници до локацията. Това може е да е полезно, но също така крие рискове. Добрата новина е, че Google Chrome предлага пълен контрол, включително и списък със сайтовете, които виждат къде се намирате. Ето как да проверите страниците с достъп до локацията, според HowToGeek: 1. Oтворете Google Chrome. 2. Кликнете иконата с три точки в горния десен ъгъл. 3 Изберете от падащото меню раздела Settings. 4. От менюто с настройки изберете "Privacy and Security" опцията в левия панел. 5. Следващата стъпка е да кликнете върху "Site Settings". 6. Oткриийте "Permissions" раздела и изберете "Location". На екрана ще видите списък със страниците, които имат достъп до локацията на вашето устройства. Имената им са достъпни в "Allowed to see your location" панела на браузъра. Можете да блокирате данните за локацията за индивидуални страници. Това може да стане като кликнете върху името на сайта и изберете "Block" опцията от менюто. Собствениците на устройства с Android трябва да отворят Settings и да изберат "Site Settings" секцията ев раздела Advanced. След това от "Location" менюто ще видите всички сайтове с достъп до локацията подредени в "Аllowed" секцията. Кликнете върху името на страницата и с "Block" бутона ще спрете споделянето на данни с този сайт. Oще от Digital: Google Chrome ще позволи да заключваме табове в инкогнито режим