Следващият флагман на OnePlus ще бъде представен през март, но това не попречи на компанията да разкрие своята визия за смартфона на бъдещето. ОnePlus Concept One е първият концептуален прототип на този бранд, който се разработва в продължение на осем месеца. Устройството използва електрохомно стъкло и "Color-Shifting Glass" технология, при която се прилагат органични честота, за да се промени прозрачността. Именно така се постига ефекта на "невидима камера", който отличава ОnePlus Concept One. Любопитна подробност е, че иновативния смартфон е създаден в партньорство със специалисти на McLaren, което допълнително гарантира премиум качеството. ОnePlus Concept One разчита на електрохромно стъкло, което функционира като вграден поляризиращ филтър. По този начин потребителите могат да създават по-ярки и наситени цветове и снимки с повече детайли дори при пряка слънчева светлина. Задният корпус на смартфона има същото покритие от естествена кожа от седалките на McLaren 720S. Toзи материал е мек и приятен на допир, заради органичният му състав и допринася за т.нар. "Silky Haptic" дизайн, предаде PhoneArena. Техническите спецификации са сходни с тези на McLaren OnePlus 7T Pro McLaren и включва 6.7-инчов извит Fluid AMOLED дисплей с честота за опресняване на кадрите от 90Hz. Селфи камерата е 16-мегапикселова и може да се прибира зад екрана. На гърба има три обектива, съчетаващи 48МР сензор с лазерен автофокус, 8MP телефото камера с 3x oптичен зуум и 16МР Ultra-Wide сензор.