Аpple подготвят агресивна стратегия в пазара на смартфони през 2021г., която включва премиерата на повече устройства от обикновено. Традиционно премиерата на следващото поколение на iPhone е през есента и очакваме iPhone 13 през септември или октомври. Компанията ще опита да привлече интереса на потребителите с още два смартфона, които ще са по-достъпни от iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Портфолиото на Apple за годината ще включва и iPhone 13 mini, както и още един бюджетен модел с името iPhone SE Plus. Моделите ще опитат да компенсират слабите продажби на iPhone 12 mini, който отблъсна потребителите предимно с високата си цена. Много от потребителите, които Apple е очаквала да ъпгрейднат към iPhone 12 mini ($699) всъщност купуват iPhone SE, който струва $399.Популярният анализатор Джон Просър смята, че iPhone SE Plus ще има по-голям дисплей от своя предшественик. По този начин Apple ще опитат да направят iPhone 13 mini по-атрактивен избор за потребителите, тъй като няма да има друг нов смартфон с компактен форм фактор през 2021г. Припомняме ви, че iPhone 12 серията включва четири модела. Въпреки предварителните очаквания се оказа, че iPhone 12 mini е с най-слаби продажби. В интернет дори се появиха слухове, че компанията ще се откаже напълно от "Mini" смартфоните през годината. Плановете предвиждат Аpple да спрат производството на iPhone 12 mini до средата на 2021г. Така ресурсите ще бъдат пренасочени към разработката, производството и дистрибуцията на iPhone 13 mini и iPhone SE Plus на световния пазар. Детайлите за двата смартфона все още са оскъдни. Представителите на iPhone 13 ще имат актуализиран дизайн, 5nm процесори от нова генерация и по-добри камери, като премиерата както винаги ще бъде през есента.