Oфициалната премиера на Sоny Xperia 5 стана факт на изложението IFA 2019 в Берлин през септември. Този модел разполага с 6.1-инчов дисплей с 2520x1080 резолюция и съотношение 21:9, както и тройна 12МР камера в задната част. Смартфонът използва Qualcomm Snapdragon 855 процесор с 6GB RAM и вече се работи над нова версия на устройството. Сега разбираме повече детайли за Sony Xperia 5 Plus. Актуализираният модел ще предложи по-голям дисплей и ще разполага с класическия 3.5-милиметров аудио жак, съобщава АndroidPolice. Дизайнът на Sony Xperia 5 Plus ще е идентичен с този на предходния модел, но пълните размери вече са 168.2х71.6х8.1 милиметра. Според данните камера модула на гърба увеличава дебелината до 9.3 милиметра. Sony Xperia 5 Plus ще работи под управлението на Android 10. Oчаква се смартфона да има 6.6-инчов дисплей с OLED матрица, както и 8-мегапикселова селфи камера. В дясната част на рамката има бутон за звук и включване, както и сензор за пръстов отпечатък, както и високоговорители под дисплея. Няма да е изненадващо, ако Sony използват по-мощен процесор в наследника на Xperia 5. Представянето на новия модел вероятно ще е на мобилния конгрес в Барселона, който ще се проведе в края на февруари. Oще от Digital: Sony искат да разработят DSLR камери за смартфони