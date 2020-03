LG за пореден път демонстрира дизайнерското превъзходство на продуктите си с общо 19 отличия на тазгодишните Red Dot Design награди, включително и Best of the Best (Най-добрия сред най-добрите) за 65-инчовата серия OLED TV от GX Gallery (модел 65GX).

Вдъхновеният от изкуството тънък телевизор, който стои плътно на стената, предлагайки нови възможности за декориране и инсталация стана Best of the Best победител в категорията за продуктов дизайн на The Red Dot. И както повечето други LG OLED 2020 телевизори, този Red Dot победител предоставя невероятно изживяване при гледане с новия α (Алфа) 9 Gen 3 AI процесор, ненадмината цветна картина и безкраен контраст на OLED.

Наградите Red Dot Design са един от трите най-престижни конкурса за професионален дизайн в света. Тази година бяха представени около 6 500 продукта от 60 държави. В допълнение към LG 65GX, съдиите на Red Dot тази година връчиха награди за два други OLED телевизора от LG – LG SIGNATURE OLED 8K (model 77ZX) и LG OLED WX Wallpaper 4K OLED TV (model 65WX). Миналия месец тези три OLED модела получиха и награди iF design – друг виден международен конкурс за дизайн.



От дебюта си през 2013г. LG OLED телевизорите са признавани от Red Dot всяка година, печелейки най-голямата почит вече шест пъти. Миналите носители на награди включват първият в света навиващ се телевизор, стилната телевизия „Wallpaper” и минималистичния телевизор „Picture-on-Glass”

Някои други продукти на LG, които тази година бяха отличени от Red Dot за невероятен дизайн са:



LG SIGNATURE OLED TV (model 77ZX)

LG SIGNATURE климатик

LG V60 ThinQ and Dual Screen 3

LG OLED TV (model 65WX)

LG NanoCell TV (model 75NANO99)

LG UltraFine Display Ergo (model 32UN880)

LG UltraGear Gaming Monitor (model 27GN950)

LG Soundbar (model SN11RG)

LG Styler Black Edition

LG InstaView Door-in-Door with Craft Ice

LG CordZero ThinQ A9 Komp with Power Drive Mop

LG CordZero ThinQ Robotic Mop

24-inch Front-Load Washer with AI DD and DUAL Inverter Heat Pump Dryer

LG PuriCare 4-Wards пречиствател за вода

LG Inverter водонагревател с термопома

