Moбилните приложения за комуникация се превърнаха в предпочитан метод за общуване с любимите ни хора. Успоредно с това се забелязва тенденцията все повече потребители да не вдигат, ако ги търси непознат номер. Последният доклад на First Orion Corporation е категорично доказателство, че това е задължителна практика, ако искаме да се предпазим от спам или телефонни измами. Според данните 29.2% от всички телефонни обаждания през 2018г. са имали подобен характер. Още по-неприятното е, че според First Orion Corporation тази цифра ще се увеличи допълнително до 44.5% до края на 2018г. Това означава, че почти всеки втори разговор ще бъде с цел да се разпространява спам до потребителите. Основен принос ще има т.нар. "Neighborhood Spoofing" техника, при която човека, който иска да злоупотреби с вниманието ви живее в район със същия пощенски код, както предполагаемата "жертва" на действията му, информира AndroidPolice. От една страна това им позволява да избегнат различните филтри, които се опитват да блокират подобни разговори, а от друга подмамва самите потребители. Много хора се чувстват сигурни като видят, че ги търси номер от района, в който те се намират и това е достатъчно да вдигнат смартфона и да приемат обаждането. Специалистите на First Orion Corporation изразиха увереност да продължат да работят с мобилните оператори и своите партньори по цял свят, за да се борят ефективно с подобни проблеми. Още от Digital: Могат ли смартфоните да сложат край на директната комуникация между хората