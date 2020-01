Евентуалната сделка за купуването на бизнеса на HP Inc. от Xerox продължава да бъде актуална тема в индустрията. Въпреки отхвърлянето на няколко сериозни оферти от компанията не се отказват да реализират придобиването. От Reuters ни информират, че Xerox се подготвят да номинират до 11 човека, които да станат част от борда на директорите в HP Inc. Това е резервният план да лобират за реализиране на сделката. Възможността Xerox да номинират хора в борда на директорите на НР Inc. е провокиран от факта, че притежават малък дял в компанията. След тази иновация ще имат правото да подберат кандидатурите, които ще бъдат окончателно галсувани от членовете на борда. Следващата годишна среща на акционерите е предвидена за лятото. Крайният срок за предлагане на номинации изтича в петък 24 януари. Ако сделката бъде финализирана ще доведе до редуциране на годишните разходи с около $2 млрд. на общата компания. Въпреки това HP Inc. смятат, че предложената сума е твърде ниска и също така вярват, че плана им за преструктуриране е по-добър от офертата на Xerox. По всичко личи, че Xerox ще продължат с опитите си да придобият бизнеса на HP Inc. В следващите дни ще разберем и кои хора Xerox ще номинират за места в борда на директорите на HP Inc. Oще от Digital: Xerox трябва да предложат по-добра оферта, за да купят НP