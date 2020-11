Световната пандемия е най-дискутираната тема в технологичната индустрия от началото на 2020г. Кризата с коронавируса оказа силно влияние върху плановете и финансовото състояния на водещите брандове и остави в сянка едно друго голямо събитие. Още през лятото Аpple официално спира да използва Intel процесори в компютрите Маc. Вместо това компанията планира да задълбочи сътрудничеството си с ARM в индустрията, като разработи собствени архитектури за бъдещите си устройства. Стратегията наподобява начина, по който Apple разработват свои процесори за iPhone и iPad, които лицензират последните иновации на ARM. Решението слага край на 15-годишна ера, в която Intel неизменно е предпочитания хардуер за лаптопите MacBook. В дългосрочен план това ще позволи да се премахне границата между macOS и iОS. Идеята е въвеждането на унифицирана ARM архитектура в бъдещите им устройства, което улеснява създаването на приложения за iPhone, iPad и MacBook. Целият процес на транзиция от Intel към ARM в устройствата на Apple се очаква да отнеме около две години. Следващата фаза от амбициозния проект на Apple е свързана с премиерата на нови устройства, което се случи на престоящо събитие, което ще се проведе със слогана "One More Thing". Дата на премиерата е 10 ноември и тогава ще видим ново поколение MacBook Air и MacBook Pro, които използва собствени процесори на Apple. Toва е първата реална стъпка от изоставянето на Intel и обвързване на бъдещето на този бранд с технологиите и чип дизайните на ARM. Най-вероятно след броени дни ще видим нов 13-инчов MacBook Air, който е допълнен от два MacBook Pro лаптопа, които са с 13" и 16" диагонали. Данните са от близки до веригата за доставка източници, които потвърждават, че MacBook Air ще се произвежда от Foxconn, докато поръчките за MacBook Pro моделите ще бъдат извършени от Quanta Computers. Събитието "Оne More Thing" определено ще прикове вниманието, тъй като ще разберем повече за подобренията в скоростта и консумацията на енергия в ARM базираните устройства на Apple. Още от Digital: Ще сложи ли Apple край на лаптопите с Intel процесори през 2021г.