Qualcomm са водещ производител на мобилни процесори в индустрията и вече представихa Snapdragon 865. Премиерата бе в края на миналата година, като този чип ще намери място във флагманите с Android през 2020г. Вече видяхме първите смартфони, които ги използват и това са дългоочаквани модели като Samsung Galaxy S20 и Xiaomi Mi 10. Припомняме ви, че Qualcomm Snapdragon 865 има осем Kryo 585 ядра с максимална работна честота от 2.84GHz, Adreno 650 графичен чип и 5G модем. Устройствата с него също така могат да имат 200MP камери. В следващите месеци ни очакват разнообразие от смартфони с Android на водещите производители, които се захранват от Qualcomm Snapdragon 865. Компанията вече е насочила вниманието си към разработването на още по-мощна версия на процесора. По този начин Qualcomm ще спазят миналогодишната традиция с премиерата на Snapdragon 855 Plus, който предложи с 15% по-висока производителност от стандартната версия на процесора. Оказва се, че компанията вече работи над Qualcomm Snapdragon 865 Plus, който ще видим през третото тримесечие на 2020г. Данните на GizmoChina разкриват, че първите работещи прототипи на новия процесор ще са достъпни до два месеца. Това означава преди края на април. Тогава вероятно ще разберем повече детайли за подобренията в скоростта, които ще предложи Qualcomm Snapgradon 865 Plus, спрямо своя предшественик. Няма да е изненадващо, ако Qualcomm използват по-бърз 5G модем в предстоящата архитектура. Можем да очакваме също Snapdragon 865 Plus да бъде произведен и с по-добра 7-нанометрова технология, което освен за скоростта ще допринесе и за по-ниската консумация на енергия. Още от Digital: Qualcomm Snapdragon 865 ще популяризира смартфоните с Аndroid и Wi-Fi 6 през 2020г.