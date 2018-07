Отметките са полезен елемент от съвременните браузъри. Без тях много по-бавно ще се придвижваме до любимите си сайтове. Независимо дали искате да направите резервно копие на отметките си или искате да ги прехвърлите в нов браузър, информацията на make use of ще ви бъде полезна. Вградени инструменти Всеки съвременен браузър има вграден инструмент за прехвърляне на отметки към друг браузър. Преди да направите това, добре ще е да ги организирате, за да премахнете бъркотията. 1. Chrome Кликнете върху бутона с три точки (Menu) и изберете Bookmarks > Import bookmarks and settings. От страницата изберете браузър, към който да импортирате, като използвате падащото меню и поставете отметка в полетата за данните, които искате да импортирате. 2. Firefox Използвайте клавишната комбинация Ctrl + Shift + B, за да отворите прозореца Library. Изберете Import and Backup > Import Data from Another Browser. Изберете браузъра, в който да импортирате и данните, които искате да пренесете. 3. Microsoft Edge Кликнете върху бутона с три точки (Menu) и изберете Settings. Кликнете върху Import favorites and other info –> Import from another browser, изберете браузъра, в който искате да импортирате, и кликнете върху „Import“. Експортиране и импортиране на отметки чрез HTML Ако имате проблем с вградените инструменти, можете да експортирате отметките си с HTML файл. 1. Chrome Въведете chrome://bookmarks в адресната лента, за да отворите Bookmarks Manager. Кликнете върху иконата с три точки горе вдясно и изберете „Export bookmarks“, за да ги запазите или „Import bookmarks“, за да ги добавите. 2. Firefox Следвайте същите стъпки за Firefox, както по-горе, но този път изберете Export Bookmarks to HTML. Можете също така да изберете Backup, за да запазите копие като JSON файл или Restore, за да ги възстановите по-късно с това меню, въпреки че това няма да е съвместимо с други браузъри. 3. Edge Навигирайте до същата страница в Edge, описана по-горе, но изберете Export to file, за да запазите отметките си в HTML. Вижте 4 браузъра, които гарантират пълна анонимност в Интернет