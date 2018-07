Facebook е предлага максимално удобен и лесен начин да се свържем с приятелите и любимите си хора. Един от малкото проблеми на социалната мрежа са досадните нотификации, които виждаме на дисплея на смартфоните. Компанията е обърнала внимание на този недостатък и вече работи над ефективно решение. Последните данни на Mashable разкриват, че Facebook експериментират с полезна функция, която блокира всички уведомления в профилите ни. Идеята е потребителите да могат да изберат предварително определен времеви период, в който да не виждат досадните съобщения на екрана на смартфона, предаде Mashable. Решението на социалната мрежа е включването на нов "Do Not Disturb" бутон в профилите ни, с който на спираме нотификациите във Facebook. Засега тази функционалност е достъпна единствено за ограничен брой потребители, но се очаква да може да се използва от всички в следващите месеци. Компанията е на мнение, че с подобни функции ще позволи на всички да извличат максимума от времето, което прекарват в своите акаунти. Facebook ще проведат серия от допълнителни тестове преди да позволят всички да могат да се възползват от "Do Not Disturb" бутона. Тази опция ще е интегрирана и към мобилните приложения на социалната мрежа за Android и iOS. Някои анализатори дори прогнозираха, че функцията на по-късен етап ще е достъпна и за Instagram. Oще от Digital: Facebook вече ще дават приоритет на локалните новини в News Feed