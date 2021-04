Софтуерният гигант представи официално публична Preview версия на Office Long Term Servicing Channel (LTSC) за устройствата с Windows, както и Office 2021 за компютрите с macOS. Инсталационните файлове могат да се изтеглят от уеб сайта на Microsoft за двете операционни системи. Все пак идеята на Preview версиите е да позволи на потребителите и представителите на бизнеса да изпробват Office LTSC. След като бъдат отстранени всички недостатъци и известни бъгове ще бъде разпространена и финалната версия на софтуера. Това ще се случи до края на годината. Добре е да знаете, че Preview програмата на Microsoft включва три отделни продукта и това са: Office LTSC Professional Plus 2021 Preview, Project Professional 2021 Preview и Visio Professional 2021 Preview. Oт компанията уточниха, че Office 2021 за компютрите с macOS ще бъде поддържан за период от пет години, като част от традиционния абонаментен план, който изисква еднократно плащане. В същото време Ofice LTSC Professional Plus 2021 Preview включва достъп до Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Skype for Business, Teams, и Word. Инсталирането на Office LTSC ще става с добре познатия Click-To-Run система, която видяхме в Office 2019. Това ще позволи на системните администратори да си спестят ценно време, усилия, и ресурси, съобщава mspoweruser. Office LTSC включва функции от предходните версии на офис пакета, както и подобрения от Microsoft 365 за корпоративните потребители. Технологията Apple Package Format (pkg) отново ще се поддържа отново от Office 2021 за macOS по същия начин, както Office 2019 и Office 2016. Oще от Digital: 5 лесни начина да използвате евтини лицензи за Microsoft Office