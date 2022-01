Apple предлагат много функции и подобрения в iOS 15. Последната версия на операционната система включва и секция с името "Parts And Service History". Както името подсказва това меню ще предоставя данни за извършените ремонти в iPhone. Така само с няколко кликвания може да видите дали са подменени ключови компоненти на устройствата като батерия, дисплей и камери. В голяма степен "Parts And Service History" е подходяща, ако купуване смартфон на Apple "втора ръка", за да разберете какво е актуалното му състояние. Функцията е достъпна на последните генерации на iPhone, включително iPhone XR, XS, XS Max и iPhone SE 2020, които ще показват данни за батерията. iPhone 11 ще информира и за ремонти на дисплея, докато при iPhone 12 и iPhone 13 ще се възпроизвежда информация за батерия, дисплей и камери. Ето как да използвате новата функция на Apple, според МаkeUseOf: Oсвен хардуерните изисквания е необходимо да имате и последната версия на софтуера. Ако искате да видите информацията от "Parts and Service History" секцията е задължително да ъпдейтнетe към iOS 15.2. Може да проверите за ъпдейти като отворите последователно "Settings>General>Software Update". След като актуализирате трябва да следвате следните стъпки, съобщава MakeUseOf: 1. Oтворете "Settings". 2. Изберете "General". 3. Кликнете върху "About". 4. Открийте "Parts and Service History" На екрана ще се покаже информация за извършените ремонти на хардуерни части в IPhone. Добре е да знаете, че ако секцията е празна това означава, че не е извършван ремонт на дисплей, камера или батерия досега. Всяка подобна интервенция ще бъде записана и показана в тази секция. Аpple ще маркират с "Genuine Apple Part" онзи компонент, който е сменен в официалните магазини на компанията. Ако видите съобщението "Unknown Part" това може да означава няколко неща. В този случай съответният компонент е сменен в неотозиран сервиз, тази част е използвана в друго устройство или не функционира оптимално. Oще от Digital: Apple ще разреши смяната на дисплея на смартфоните iPhone 13 в неоторизиран сервиз