Gmail е водеща имейл услуга за обикновените потребители и представителите на бизнеса в интернет. Удобният за използване интерфейс и интеграцията с другите приложения на Google са само част от предимствата на приложението. Регистрацията на Gmail осигурява достъп до много смарт функционалности, включително и бутон за стартиране на разговор в Google Meet. Собствениците на смартфони с Android могат да се възползват от Smart Reply. Това е полезен инструмент, който ще ви спести време, като предвижда какво искате да въведете като отговор. Алгоритмите на Google анализират цялата кореспонденция в Gmail, за да преценят какви думи и фрази вероятно желаете да използвате. Функцията за бързи отговори е подходящо решение, когато сте в движение и ще премахва нуждата да въвеждат собствен текст. Все по-голяма част от имейлите в Gmail използват Smart Reply, което е доказателство, че потребителите се възползват от полезната функционалност в своето ежедневие. Съществуват и потребители, които не са доволни от Smart Reply, заради факта, че позволява да се сканира съдържанието от всички съобщения в Gmail. Това се извършва незабелязано от алгоритмите на Google. Въпреки това някои хора възприемат тези действия като заплаха за сигурността на личните данни. Спирането на Smart Reply е бърз процес, който изисква да се логнете в Gmail от компютъра. След това изберете иконата с форма на зъбно колело в горния десен ъгъл и кликнете "See All Settings" опцията. Скролнете до "Smart Reply" и преместете слайдера в изключена позиция, съобщава BGR. Друга функция със сходно предназначение е Smart Compose, която работи като Smart Reply, но при писане на имейли. Можете да я спрете от "See All Settings" и раздела "Smart Compose Personalization". Вероятно искате да направите същото и с "Nudges", която също сканира имейлите и може да се блокира от "See All Settings" менюто на Gmail. Още от Digital: 4 полезни съвета за мобилното приложение Gmail