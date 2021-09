Стрийминг услугите регистрират внушителни приходи и са предпочитан начин за забавление за милиони собственици на смартфони. Apple Music е едно от най-популярните заглавия, което обаче все още не може да достигне успеха на Spotify. Технологичният гигант активно добавя нови функции в своята платформа и разширява каталога от съдържание, който включва повече от 70 млн. песни. Apple се очаква да представят допълнителен премиум план към музикалната услуга, който предлага поддръжка за Lossless Audio. Компанията започна разпространява тийзър съобщение в Browse раздела на Apple Music, с което информира потребителите, че "скоро музиката ще се промени завинаги". Най-вероятно става въпрос за "Hi-Fi" абонамента, който някои анализатори очакват да предложи и Spatial Audio изживяване за съвместимия хардуер. Съобщението "Ger ready - music is about to change forever." е допълнено от подвижно лого на Apple Music, което преминава в бели и черни нюанси на екрана. Визуализацията е с продължителност около 15 секунди, информира AppleInsider. Новият план на стрийминг услугата ще може да се настрои в четири различни режима на аудио качество: High-Efficency, High-Quality, Lossless и High-Res Lossless. Вградена памет от 10GB ще бъде достатъчна за съхранение на 3000 песни в High-Quality, на 1000 парчета в Lossless и максимум 200 в High-Res качество. Увеличаването на качеството ще е свързано и с по-висок трафик на мобилен интернет при стрийминг. Възпроизвеждането на триминутно парче в High Efficiency формата ще консумира 1.5MB, докато при High-Quality тази стойност ще достигне до 6MB. Премиум функциите Lossless и High-Res Lossless ще изискват съответно 36MB и 145MВ трафик на мобилен интернет. Apple ще стартират конференцията WWDC 2021 на 7 юни, когато ще разберем повече за подобренията в услугата. Oще от Digital: Apple представиха 24-часов музикален видео канал с името Music TV