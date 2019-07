Вече ви инфомрирахме, че Qualcomm Snapdragon 855 Plus е осемядрен 2.9GHz процесор за Android смартфони от висок клас. Новият чип на компанията е допълнен от Adreno 640 графичен чип, който гарантира с 15% по-висока производителност. Съчетанието от тези характеристики превръща Snapdragon 855 Plus в оптимално решение за мобилен гейминг, изкуствен интелект, 5G мрежи, AR/VR приложения. Очаква се смартфоните с процесора да са налични на пазара още преди края на 2019г. Сега разбираме, че първото устройство, което ще се възползва от предимствата на Snapdragon 855 Plus ще бъде Asus ROG Phone 2. Дългоочакваният геймърски смартфон ще бъде представен на специално събитие на 23 юли, предаде TechRadar Останалите водещи производители едва ли ще се забавят твърде много в премиерата на собствени устройства, които работят с Qualcomm Snapdragon 855 Plus.Новият процесор имат потенциала да повтори успеха на своя популярен предшественик. Eдно от най-сериозните подобрения, което ни очаква в Asus ROG Phone 2 е честотата за опресняване на кадрите на дисплея, която вече ще бъде 120Hz. Tази характеристика заедно с мощния Snapdragon 855 Plus ще предоставят още по-добри възможности за мобилен гейминг на потребителите. Официалната премиера на Asus ROG Phone 2 също така ще ни позволи да добием по-добра представа как се справя в реални условия новия процесор на Qualcomm. Oще от Digital: Имат ли бъдеще геймърските смартфони с Android