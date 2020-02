Lenovo актуализираха своето портфолио от лаптопи с бранда "ThinkPad" с нови модели, които се захранват от Intel Core vPro процесори от десета генерация. Успоредно с това потребителите ще разполагат с възможност за избор на AMD Ryzen 4000 Pro мобилни чипове. Това са осемядрени архитектури от последно поколение, които освен 16 Threads обещават да са по-бързи от конкурентните процесори на Intel. Всъщност Lenovo се превръща в първата голяма компания, която предлага AMD Ryzen 4000 на потребителите.

Всички нови устройства от серията са базирани на технологията Wi-Fi 6 и поддържат Modern Standby функционалност, която е сходна с "Always On" дисплеите на смартфоните. Lenovo ThinkPad T14, T14s и T5 са насочени към представителите на бизнеса и ще са налични с Windows 10 Pro и функции като "Wake On Voice" и аудио системи с Dolby Audio. Потребителите могат да конфигурират тези модели на Lenovo с AMD Ryzen 4000 процесорите. Стартовите цени са съответно $849, $1029 и $1079 за Lenovo T14, T14s и T15, съобщава Engadget.

Lenovo ThinkPad T15

Компанията е разработила и нови версии на ThinkPad X13 и X13 Yoga, които ще се продават съответно за $849 и $1099. Актуализираното предложение в "Yoga" серията има UHD OLED дисплей с Dolby Vision и аудио система с Dolby Audio. Последните модели на компанията са ThinkPad L13, L14, L15 и L13 Yoga, които също ще са налични във версии с АMD Ryzen 4000 процесори. Въпросните устройства предлагат по-тънки и по-леки корпуси от своите предшественици, работят с Windows 10 Pro и имат сензори за пръстов отпечатък с Windows Hello. Продажбите стартират на цена от $649.

Lenovo ThinkPad L15

Още от Digital: Какво трябва да знаем за първия лаптоп в света с гъвкав дисплей Lenovo ThinkPad X1