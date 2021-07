Apple Watch е най-популярната серия умни часовници, които диктува тенденциите в индустрията. Устройствата с този бранд имат добре разпознаваем дизайн и разнообразие от умни функционалности. Собствениците на Apple Watch също така разполагат с възможността да правят електрокардиограма от екрана на часовниците от серията. По този начин може да изследват електрическите импулси на сърцето, както и да получавате нотификации за сърдечни ритъм. Досега функцията бе налична само в някои страни. Последният ъпдейт за Apple Watch, обаче позволява на потребителите в още 30 държави, включително и България да се възползват от ЕКГ функцията на умните часовници. За да се възползвате от функцията в нашата страна е необходимо да инсталирате Watch OS 7.6 aктуализацията. Другото изискване е да имате Apple Watch Series 4 или по-нова версия на устройството, съобщава 9to5mac. Първата стъпка е да стартирате Watch приложението на iPhone и да изберете Heart. Кликнете върху "Set up the ECG app in Health" и следвайте изброените стъпки на екрана. След като сте готови трябва да активирате ECG приложението и да задържите продължително Digital Crown бутона за около 30 секунди. Когато процеса завърши ще видите резултата от електрокардиограмата на екрана на Apple Watch. Mожете да активирате и нотификации, които следят за необичайно висок или нисък сърдечен ритъм и ви информират с уведомление на екрана. Функцията вече е налична в България. Отворете Health приложението от iPhone и изберете последователно Browse>Heart>Irregular Rhythm Notifications. Управлението на нотификациите става от Apple Watch приложението, като отворите My Watch > Hearth > Irregular Rhytm. Oще от Digital: Apple Watch Series 7 ще има нов дизайн и ще се продaва в зелен цвят