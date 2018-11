Google Files Go

Mного хора изпитват проблеми с управлението и организирането на файловете в смартфоните с Android. Продължителното търсене в отделните папки на устройствата може да е доста досадно и най-доброто решение е инсталацията на мениджър на файлове. Google Play предлага разнообразие от подобни приложения, които ще свършат тази работа вместо вас, като бързо организират документите ви. Едно от най-полезните заглавия, което можете да използвате с тази цел е Google Files Go. Този софтуер бе представен от компанията преди година и за кратко време се превърна в хит сред потребителите. Oсновното приложение на мобилното приложение е да ви позволи да откривате бързо документи, да освободите памет, както и да направите резервни копия в облака. Google Files Go предлага и полезна опция да споделяте съдържание офлайн с другите хора, които го имат на смартфоните си. Самите трансфери ще се извършват със скорост от 480MBps, предаде Droid-Life. В момента над 30 млн. собственици на смартфони с Android използват активно приложението всеки месец. Компанията сега потвърди, че приложението вече не е в бета версия, както досега и за в бъдеще ще се казва "Files by Google". Oсвен промяната в името не са планирани други драстични нововъведения в интерфейса и функционалността на този софтуер. Една от най-полезните опции е системата, която открива дублирани или ненужни файлове и ви подканя да ги изтриете, за да освободите памет. Още от Digital: Какво трябва да знаем за управлението на файлове в Android