Тwitter е предпочитана социална мрежа в много държави и се използва активно от стотици милиони потребители. Микроблогинг платформата придоби популярност с ограничението от 140 символа на съобщенията. Ако имат профил в Twitter сте забелязали, че има как да реагирате на публикациите с класически Like бутон. Много е вероятно, обаче тази функция да остане в историята, тъй като Twitter обмислят да премахнат Like бутона от социалната мрежа. Информацията бе разпространена от Telegraph. Лично главният изпълнителен директор, Джак Дорси е споделил в свое изказване, че не е привърженик на класическия Like бутон и обмисля да го премахне от интерфейса на Twitter. Това няма да се случи скоро, а е част от дългосрочната стратегия на компанията да подобри начина, по който комуникираме в микроблогинг платформата. Новината предизвика вълна от негативни коментари сред потребителите. Някои от тях споделиха, че Like бутона им позволява да изразят подкрепа и солидарност с публикациите, които виждат. Всъщност това не е първият път, в който Twitter намекват, че могат да сложат край на Like бутона. В интервю през август Джак Дорси сподели, че екипа му работи над няколко нови функции и търси начини как да подобри настоящи такива. Класическата иконка с форма на сърце в долния ъгъл на публикациите е неизменна част от платформата още от създаването на Twitter и се възприема положително от повечето потребители. Премахването му ще предизвика противоречиви реакции. Oще от Digital: Facebook и Twitter са изправени пред нови финансови санкции в ЕС