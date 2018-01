Потребителите на електроника са запознати много добре със съобщението „out of storage” („няма свободно място за съхранение“), което често се появява на екрана. Най-ощетени се чувстват собствениците на телефони, смятат от Make Use Of, тъй като с течение на времето изчистването на паметта на устройството става все по-трудно. Защо е така? Най-голямата част от мястото за съхранение на смартфоните обикновено се посвещава на приложенията. Всъщност много от любимите ни приложения заемат повече място, отколкото мислим. От приложения за социални медии до услуги за поточно предаване на музика, ще бъдете изненадани колко съхранение всъщност поемат някои от най-популярните приложения на пазара. За щастие има доста алтернативи, които ще ви спестят малко пространство, като същевременно спестяват и от живота на батерията, данните и RAM. 1. Chrome (70MB) Chrome не е най- добрата възможност за потребителите, които искат да спестят място на своите телефони. Размерът на Chrome технически варира в зависимост от устройството и има известни външни фактори, които влияят на това от колко пространство се нуждае браузъра – включително кеша, който е най-очевидната причина браузърът, който използвате най-много на телефона си, да заема най-много място. Но когато става дума за чист размер на приложението, Chrome е едно от най-големите приложения за браузъри. Негова достойна алтернатива е браузъра Opera Mini (13-20MB). 2. Facebook (69MB) Facebook е едно от най-популярните безплатни приложения за Android - толкова е популярно, че често идва предварително инсталирано на устройствата ни. То обаче е и едно от по-големите приложения. Самото приложение е около 69 MB (в зависимост от устройството ви), но има и проблем с „подуването“ с течение на времето. Данните на приложението може да се увеличат и до 173 MB, което прави общо 242 MB. И така, какво приложение можете да използвате, за да спестите място? Негова алтернатива е Facebook Lite (5MB). Въпреки много по-малките си размери, приложението има много от характеристиките на оригиналното приложение Facebook. Но разбира се, липсват някои от по-новите функции и актуализации. 3. Microsoft Word (92MB) Различните приложения на Microsoft Office се използват от много потребители на Android. Но въпреки популярността им, те са значително по-големи от подобни приложения от други компании. Това важи особено за приложения като Microsoft Word, което е 92 MB. Като се има предвид неговата функционалност спрямо други алтернативи, допълнителното място за съхранение просто не си струва. Има много безплатни офисни пакети в Google Play Магазин, но ако предпочитате да изтегляте отделни приложения за документи, а не целият пакет опитайте Google Docs. Всяко приложение може да бъде изтеглено поотделно, като всяко от тях заема около 25MB пространство за съхранение. 4. PicsArt (73MB) PicsArt е едно от най-популярните приложения за редактиране на снимки, но също така е сред едни от най-големите. То има значителен брой функции, но социалните аспекти на приложението добавят по-високите изисквания за съхранение. Има ли по-малки приложения с много подобни опции за редактиране? Оказва се, че отговорът е "да". Pixlr (32MB) е едно от най-малките приложения за редактиране на снимки и въпреки това предлага много от функциите на своите конкуренти, които са с по-голям размер. 5. Facebook Messenger (113MB) Facebook Messenger със своите 113MB е достатъчна причина да търсите алтернативи. За щастие има официален вариант, който е значително по-малък и това е Messenger Lite (17MB). Messenger Lite има много от функциите на оригиналното приложение: аудио обаждане, изпращане на снимки и незабавни съобщения. Това, което му липсва е видео обаждането и допълнителните разширения, които идват с оригиналния Messenger, като например Giphy, Uber и Kayak. 6. Skype (70MB) В сравнение с някои от другите приложения в този списък, размерът на Skype не изглежда толкова лош, имайки предвид различните му характеристики. Въпреки това, приложението не е толкова рационализирано, колкото може да бъде. Има много приложения за видео обаждане, които потребителите могат да избират пред Skype, но това често изисква създаването на нов акаунт и добавянето на нови контакти. И така, какво е решението, ако искате да спестите място, но също така да запазите удобството на Skype? Приложението Skype Lite (50MB) все още е в бета версия, но потребителите на Android вече могат да го изтеглят, ако искат по-рационализирана версия на приложението. Ако малката разлика в размера не е достатъчна, за да ви примами, винаги можете да се откажете да използвате Skype за сметка на някое от съществуващите подобни приложения. Например, Whatsapp предлага видео разговори и криптиране. 7. Spotify (93MB) Като се има предвид, че Spotify е предимно приложение за стрийминг на музика, не бихте очаквали, че ще бъде толкова голямо. Оказва се обаче, че приложението е обявено за виновник номер едно в класацията на AVG за най-популярните Android приложения, които заемат най-много място. Освен това е на шесто място в класацията за приложенията които най-бързо източват те. Друго такова приложение се оказва SoundCloud. И така, какво бихте могли да използвате вместо тях? Google Play Music (35MB) е значително по-малък от Spotify. 8. Twitter (70MB) Като се има предвид, че цялата платформа на социалните медии е съсредоточена върху краткотрайността и е рационализирана, малко е иронично, че приложението Twitter е толкова обемисто. Приложението Twitter има почти същия размер като приложението Facebook, което принадлежи към значително по-богата на функции социална мрежа. И така, какво можете да използвате вместо това? SlimSocial for Twitter (1.5MB), може би! Това обаче е приложение на трета страна и поради неофициалния си статут не може да се гарантира, че приложението е толкова сигурно, колкото оригиналното приложение Twitter. Вижте 6 неща, които трябва да изтрием ако паметта на iPhone е пълна