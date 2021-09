Lenovo Gо e атрактивна серия от периферия и аксесоари създадени да отговорят на нуждите на потребителите за дистанционна работа и обучение. Китайският производител вече представи първите два продукта с този бранд. Това са Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank и Wireless Multi Device Mouse. Премиерата стана факт преди няколко седмици, като компанията обеща скоро да видим нови представители на Lenovo Go гамата. Aко се интересувате от иновативните аксесоари на компанията е добре да знаете, че серията вече включва трети продукт. Новият модел е кръстен Lenovo Go Wireless Charging Kit. Както името подсказва това е безжично зарядно устройство, което е оптимизирано да захранва разнообразие от лаптопи на водещите производители в индустрията. Новият аксесоар използва "Power By Contact" технологията на Energy Square, вместо популярния Qi стандарт, информира TheVerge. Самият комплект се състои от метална подложка за зареждане с дебелина от 3.2 милиметра, която включвате в мрежата и оставяте на бюрото си, както и приемник за безжично зареждане, който се прикрепва към основната на лаптопа, чрез USB Type-C порт. Официалните данни на Lenovo разкриват, че Lenovo Go Wireless Charging Kit може да зареди повечето 13" или 14" лаптопи, които нямат тъчскрийн дисплеи с мощност до 65W при ефективност от 93%. Предвидена е поддръжка за Windows и macOS. Китайският производител е разработил и 10000mAh преносима батерия, която е базирана на Qi стандарта и може да захранва две устройства едновременно. Плановете им предвиждат продажбите да стартират през януари на цена от €89. В същото време безжичното зареждане от серията ще е налично от октомври за €139. Още от Digital: Защо безжичните зарядни са толкова бавни