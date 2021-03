Мicrosoft започнаха да актуализират съвместимите компютри към първия голям ъпдейт на Windows 10 за календарната година. Актуализацията е с името Windows 10 KB5000802, като освен нови функции предлага и някои пачове за сигурност. Ако сте нетърпеливи да инсталирате новата версия ви препоръчваме да не избързвате. тъй като възникнаха неочаквани проблеми.

Някои потребители се оплакват, че виждат т.нар. "син екран" известен още като "Blue Screen Of Death (BSOD)". Това се случва, след като опитат да използват принтера, за да отпечатат документи. Вместо да го направят, обаче компютрите започват да забиват и да показват досадното съобщение, което ги подканва да рестартират.

След това, обаче проблема продължава. Всеки опит да се активира принтера от Notepad, Office или друго приложение показва съобщението "Your PC ran into a problem and needs to restart?", информира TheVerge. Oт компанията са информирани за ситуацията и дори са публикували проблема като официален бъг страницата за поддръжка на Windows 10.

На този етап все още не е предоставен ъпдейт, но вероятно вече е започнала работа над необходимия пач. Според актуалната информация на WindowsLates проблема засяга принтерите на много водещи производители, сред които Kyocera, Ricoh и Zebra. Двуцифрен брой потребители вече са се свързали с изданието, за да докладват за проблемите с компютрите.

Колкото по-бързо компанията предостави необходимия ъпдейт, който възстановява нормалната работа на Windows 10, толкова по-добре. Бизнес потребителите са най-засегнати, тъй като освен, че не могат да принтират свободно документи се притесняват да не станат жертва на вируси или хакери.

В следващите дни вероятно ще видим повече публикации на потребители онлайн, които препоръчват различни методи за справяне със ситуацията. Един от вариантите е да премахнете проблемния ъпдейт от устройството. Можете да го направите като отворите последователно Settings > Update & Security > Windows Update > View Update History > Uninstall Updates > Uninstall.

