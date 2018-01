Днес, всички ние снимаме повече видео от всякога и това се дължи на смартфоните, които носим постоянно с нас, DSLR фотоапаратите и на устройства като GoPros. Но рядко крайният резултат е в перфектна форма. Често трябва да се направят малко редакции на видеоклиповете, които заснемаме, преди да ги покажем или споделим. Може също така да се наложи да изрежем няколко секунди от началото или края, за да станат те по-сполучливи. За щастие, нямате нужда от умения за редактиране, за да направите това. Просто се нуждаете от правилния софтуер, а от Make Use Of споделят най-бързите безплатни начини за изрязване на видео файлове. За Windows Единият начин да отрежете част от видеоклип в Windows 10 е посредством вграденото приложение Photos. За целта отворете видео клипа. Може да направите това като отворите Photos от менюто „Start“ и да се придвижите до мястото, където клипът се съхранява на твърдия ви диск, или да кликнете с десния бутон на мишката върху файла и да изберете Open with > Photos. Когато видеоклипът се отвори, кликнете върху „Edit & Create“ в горния десен ъгъл на прозореца, след което изберете „Trim“. В резултат на това, видеото ще се отвори в режим „Edit“. На графиката в долната част на екрана ще видите син маркер, който ви позволява да превъртате видеото, плюс две бели точки, които се използват за задаване на началните и крайните точки на новия клип. Първо, плъзнете лявата бяла точка надясно, докато стигнете до точката, в която искате да стартира видеоклипа (всичко, отляво на това ще бъде отрязано). След това плъзнете дясната точка наляво, за да отрежете края на видеоклипа. Натиснете бутона „Play“, за да прегледате промените и да промените позициите на белите точки, ако се наложи. Когато сте доволни, натиснете „Save“, за да запазите редактираната версия като нов файл. По подразбиране той ще бъде запазен със същото име, като към него ще бъде добавена думата „Trim“. Това гарантира, че никога няма да презапишете оригиналния файл. Това е! Ако имате нужда от по-разширени функции за редактиране на вашето видео може да използвате приложението Movie Maker. За Mac На MacOS можете да отрежете видео с помощта на QuickTime Player, който е предварително инсталиран на всички Mac компютри. Отворете видеоклипа. По подразбиране поддържаните видео файлове се отварят автоматично в QuickTime Player. Ако вашият не се поддържа, кликнете с десния бутон и изберете Open With > QuickTime Player. След това отидете на Edit > Trim. Ще видите лентата за подрязване в долната част на прозореца. Всичко в жълтата секция е включено във видеоклипа ви, докато всичко извън нея ще бъде премахнато. Отидете върху левия край на жълтата секция и го плъзнете надясно, докато стигнете до точката, в която искате да стартира видеоклипа ви. След това отидете върху десния край и го плъзнете наляво. Натиснете бутона „Play“, за да видите резултата и ако е необходимо направете промени. Когато сте готови, кликнете върху „Trim“. Видеоклипът ще бъде изрязан и ще се отвори като нов файл без име. Отидете в File > Save, за да запазите новия файл. За по-голям контрол върху редактирането на видео клипове може да използвате iMovie. Приложението е безплатно за всички потребители на Mac. Linux Ако сте в Linux, ще трябва да намерите приложение на трета страна, за да изрязвате видеоклиповете си, като например VidCutter. За да започнете, ще трябва да инсталирате VidCutter. Как да направите това зависи от това коя Linux дистрибуция използвате. За да отворите файла си, стартирайте VidCutter и изберете „Open Media“ или отидете до мястото, където видеото е съхранено на вашия компютър. Кликнете с десния бутон на мишката върху файла и изберете Open With > VidCutter. Когато се отвори видеоклипът, потърсете лентата в долната част на прозореца. Преместете зеления маркер до точката, в която искате да стартира видеоклипа ви. Кликнете върху „Start Clip“, за да запазите тази позиция. След това плъзнете зеления маркер до точката, в която искате да завърши видеоклипа ви. Кликнете върху End Clip, за да запазите тази позиция. Сега кликнете върху „Save Media“, за да запазите копие на вашия нов редактиран файл. Предимството на VidCutter е, че можете да правите множество изрязвания на едно и също видео наведнъж. Ако искате да премахнете нещо от средата на клипа, задайте две начални точки и две крайни точки от двете страни на нежеланата част. След това натиснете „Save Media“. Онлайн услуга Ако използвате хромбук или предпочитате да работите в браузъра, имайте предвид, че има много опции за онлайн редактиране на видеоклипове. Една такава е ClipChamp. С безплатен акаунт за услугата може да редактирате до пет видеоклипа на месец. Трябва да се регистрирате, за да използвате ClipChamp. За щастие, можете да влезете и с профилите си в Google или Facebook. Кликнете върху „Convert my video“ или плъзнете и пуснете избрания от вас клип в прозореца на браузъра. В десния панел кликнете върху „Edit Video“. Под видеоклипа се появява лента с два сини флага в двата края. Отидете върху тях и ги плъзнете навътре, за да зададете нови начална и крайна точки. Вашата избрана област е в синьо, а всичко извън нея ще бъде отрязано. Няма нужда да потвърждавате редакциите си на този етап, въпреки че можете да ги отмените, като кликнете върху бутона „X“ до иконата „Trim“. Сега погледнете опциите за оптимизация в лявата част на екрана. Можете да изберете платформа, за която искате да оптимизирате, например уеб, мобилни или да създадете GIF. Можете също да регулирате резолюцията, файловия формат и качеството. Когато сте доволни от избора си, кликнете върху „Start" в долния десен ъгъл. Сега ще започне обработката; времето, което е необходимо, зависи от размера на видеоклипа. Когато приключите, имате две възможности: „Upload & Share" и „Save". Първата опция ви позволява да публикувате видеото на различни сайтове. Втората ви позволява да изтеглите и запазите локално, копие на редактирания файл.