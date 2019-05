Докато за повечето хора, телефона е повече от достатъчен, все още има не малка част от нас, които използват редовно лаптоп или компютър. Това означава, че често се налага да преместваме файлове от компютъра на Android телефона си. Но кой начин е най-добрият за това? От Make Use Of ще отговорят на този въпрос. 1. Чрез USB кабел Старият стандарт за прехвърляне на данни от лаптопа към телефона е чрез USB. Все още този начин е бърз и лесен, стига да имате съвместим кабел. Този метод е подходящ за копиране на големи количества данни. Опитайте, когато искате да прехвърлите филми или цялата си музикална колекция. Това улеснява и прехвърлянето на файлове в SD картата на телефона ви. Ето какво трябва да направите за Windows или Chromebook: - Свържете телефона си. - Докоснете известието, което Android показва гласящо „Charging this device via USB“. - Под „Use USB For“ изберете „File Transfer“. Това е. Ще се отвори прозорец за прехвърляне на файлове на вашия компютър, показващ телефона ви (и SD картата, ако имате такава). След това можете да започнете да копирате файловете си. Инструкциите са почти еднакви на Mac, но първо трябва да инсталирате Android File Transfer. 2. Чрез профили в някоя облачна услуга Google акаунтът, който сте настроили на телефона ви, ви дава достъп до 15 GB пространство за съхранение в облака чрез Google Drive. Това ви дава удобен начин за преместване на файлове от лаптопа на телефона и обратно. Трябва да инсталирате приложението Google Drive на лаптопа си. Ако предпочитате може да използвате Dropbox или OneDrive на Microsoft, тъй като всички тези улуги работят по един и същ начин. Когато настройвате Google Drive, изберете „Back up all file types“ и кликнете върху „Next“. На следващия екран изберете „Advanced Settings“, след което „Sync My Drive to this computer“ и кликнете върху „OK“. Тези действия ще създадат папка Google Drive на компютъра ви. Всичко в тази папка ще се синхронизира със и от профила ви в Drive. Така че, за да качвате файлове в телефона си, просто ги преместете в папката „Drive“. Отворете приложението на телефона си и след синхронизирането ще са там. Трябва да имате предвид следното, файловете които са в приложението Drive, не се съхраняват на телефона ви. Ако искате да отворите такъв файл, трябва първо да го изтеглите. Имате две възможности за изтегляне на файловете, които са ви необходими в телефона. Изберете файл и от менюто изберете: - Make available offline - Това изтегля файла, за да го гледате офлайн в Drive. Всички промени, които правите в него, ще се синхронизират следващия път, когато влезете в мрежата. - Download - Това запазва ново копие на файла в папката „Download“ и можете да го отворите във всяко съвместимо приложение. Обаче промените, които правите, няма да се синхронизират. Липсата на свободно пространство е основното ограничение за това решение. Въпреки това винаги можете да настроите допълнителен акаунт и да прехвърляте файлове от един Google Drive акаунт към друг. 3. Чрез приложения за електронна поща и съобщения Изпращането на файлове на себе си едва ли е най-ефективният начин за прехвърляне на данни от лаптоп на телефон, но всички сме го правили в един момент. Този метод работи за бързо споделяне на файлове, когато не можете да използвате някой от другите методи. Вие сте ограничени до 25 MB за прикачени файлове в Gmail. Ако имате нужда от нещо по-голямо, вижте WeTransfer. Услугата ви позволява да изпращате файлове до 2 GB безплатно, без регистрация. Отидете на wetransfer.com, въведете имейл адреса си, след това плъзнете файловете си в прозореца на браузъра и изпратете. След това ще получите имейл на телефона си, съдържащ линк, от където можете да изтеглите файловете. Файловете са криптирани и се изтриват след седем дни. Ако искате да изтриете файловете си по-рано, или да ги оставите за по-дълго време, имате нужда от Pro акаунт. 4. Чрез Bluetooth Когато имате няколко по-малки файла, които трябва да преместите в телефона си, Bluetooth е добър начин за това. За да изпратите файл през Bluetooth от Windows 10 лаптоп към телефона си, първо трябва да сдвоите двете устройства. Отидете в Settings > Devices и включете Bluetooth. Уверете се, че функцията е активирана и на телефона ви. Сега отидете до Add Bluetooth or other device > Bluetooth, за да започнете сканирането. След кратко закъснение телефонът ви ще се покаже. Изберете го, след което кликнете върху „Connect“ на вашия компютър и свържете телефона, за да завършите процеса. За да споделите файл през Bluetooth, отидете в Settings > Devices > Send or receive files via Bluetooth > Send files. След това изберете файла, който искате да споделите. За другите платформи имената на опциите в менюто ще бъдат различни, но процесът е същият. Първо трябва да се сдвоите, след което можете да споделите. 5. Чрез Wi-Fi Когато трябва редовно да премествате големи количества данни в телефона си, не можете да намерите по-добър начин от използването на Wi-Fi мрежата. След като свържете телефона и лаптопа си към една и съща мрежа, можете да премествате файлове бързо и сигурно. За да копирате файлове през Wi-Fi, трябва да имате специално приложение на телефона си, но нищо допълнително на вашия лаптоп. Portal by Pushbullet е безплатно приложение и не изисква регистрация. Работи с всяка платформа: Windows, Mac, Linux или Chrome OS. Изтеглете и инсталирайте го на Android устройството си, за да започнете. След това отворете браузъра на лаптопа или десктопа и отидете на portal.pushbullet.com, където ще видите уникален QR код. Сега отворете Portal на вашия телефон и докоснете „Scan“. Когато камерата се стартира, насочете я към QR кода, за да го сканирате. Така се установява директна безжична връзка между телефона и десктопа или лаптопа. Това е само временно, така че следващия път, когато стартирате приложението, ще трябва да извършите сканирането отново, за да го сдвоите отново. Накрая плъзнете файловете си в прозореца на браузъра и те веднага ще започнат да се качват в телефона ви. По подразбиране Portal поставя изображения и музика в папките със снимки и музика в телефона ви. Всичко останало влиза в папката „Portal".