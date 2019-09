Независимо дали мечтаете да сте звезда в YouTube или просто искате да споделяте видеоклипове с приятелите си, трябва да умеете да създавате интригуващи видеоклипове, за да бъдете възнаградени с внимание и почитатели. За да създадете и редактирате видеоклипове, които да качвате в YouTube обаче, ще ви трябват и правилните инструменти. Тук на помощ идва информацията на Make Use Of за най-добрите приложения за редактиране на видео за YouTube. 1. Adobe Premiere Rush Adobe Premiere е невероятно мощен и пълен с функции, повечето от които може да се окажат излишни за някои създатели на видеа за YouTube. Ако търсите видео редактор за YouTube, новият Premiere Rush може да е по-добра опция за вас. Adobe Premiere Rush има за цел да ви помогне да съставите видеоклиповете си по-бързо. Той има вградени графични шаблони за движение, така че няма причина да интегрирате After Effects в работния си процес. Това е само една от няколкото функции, които ви помагат да създавате видеоклипове по-бързо и лесно. Premiere Rush е сравнително достъпен - $ 9,99 на месец. Ако искате да имате и Premiere Pro, можете да купите и двете програми за $ 20,99 на месец. Adobe Premiere Rush е наличен за Windows, macOS, Android и iOS. 2. iMovie Ако тепърва започвате и не сте запознати с всички приложения за редактиране на видеоклипове за YouTube, може да не искате да харчите пари. Ако използвате Mac и търсите проста, евтина опция, не търсете повече, а се спрете на iMovie, който се предлага безплатно с вашия Mac. Няма да получите възможност за сложни редакции, но iMovie предлага повече от вградения редактор на YouTube, което може да бъде всичко, от което се нуждаете. 3. Movie Maker Pro Горната опция няма да ви помогне, ако търсите софтуер за редактиране за Windows. Windows Movie Maker е опция, но няма да го намерите за Windows 10. Добрата новина е, че Movie Maker Pro предлага много от същите функции. Ще намерите Movie Maker Pro в Microsoft Store, но това не е приложение на Microsoft. То е безплатно за изтегляне, но предлага по избор ъпгрейд. Разглеждайки потребителските отзиви, ще откриете, че много хора са повече от доволни от безплатната му версия. 4. Blender Blender е известен най-вече като софтуер за 3D визуализация, но той включва и пълнофункционален видео редактор. Това е повече от достатъчно, за да го превърнете в един от най-добрите видео редактори за YouTube за вас, особено ако се интересувате от 3D графики. Приложението е напълно безплатно и е с отворен код, освен това е достъпно в Windows, macOS и Linux. 5. DaVinci Resolve DaVinci Resolve е един от най-добрите видео редактори за YouTube. Той предлага огромно количество функции, но за щастие не е нужно да ги използвате всички. Всичко, което трябва да знаете, е, че той може да редактира всичко, което искате, включително 4K кадри. Пълната версия на DaVinci Resolve е с цена $299, но безплатната ще е повече от достатъчна за повечето потребители. Предлага се за Windows, macOS и Linux, така че е чудесен вариант, независимо на коя платформа ще го използвате. Вижте как да защитите личните си видеоклипове в YouTube