Вече ви информирахме, че Google намаляват наполовина таксата за приложения в Google Play от 2018г. Компанията постоянно се опитва да ни улесни в откриването на съдържание и също така вече тества две нови функции в своя онлайн магазин. Първата от тях се казва "Мy Subscriptions" и както името подсказва от нея ще имаме достъп до всички приложения, телевизионни шоута или електронни списания, за които сме се абонирали в своя профил. Toва е доста полезно и ще спести ценно време, особено на собствениците на смартфони, които искат да виждат всичките си абонаменти от едно място. Втората нова функция в Google Play е "Free Up Space" i предоставя лесен начин да се отървем от мобилните приложения, които не използваме често. По този начин ще можем да разчистим допълнително свободно пространство за снимки и други важни неща. За в бъдеще ще бъдем информирани с нотификация, когато нямаме достатъчно памет и подканени да изтрием ненужните приложения. Единственото, което трябва да направим е да отворим "My apps & games" секцията и имаме последната версия на Google Play, информира AndroidAuthority. Новата функция "Free Up Space" ще показва списък с всички приложения, категоризирани съобразно това колко често ги използваме. Google искат да я превърнат в най-удобния инструмент за премахване на ненужно съдържание в профилите ни. В момента двете функции могат да се използват единствено от ограничен брой потребителите. Ако тестовете преминат успешно скоро "Мy Subscriptions" и "Free Up Space" ще са достъпни за всички. Подобни нововъведения ще превърнат Google Play в още по-полезен и удобен за използване онлайн магазин за приложения. Вижте какво да направим ако Google Play не работи