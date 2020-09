Работатата от вкъщи само до преди месеци изглеждаше странна за много потребители. Световната пандемия, обаче показа, че е възможно милиони хора да продължат да извършват своите задължения онлайн. Всичко това предизвика бум в използването на приложения за видеоконферентни разговори. Добър пример е Zoom, което продължава да бъде център на внимание в индустрията главно заради впечатляващата си популярност и непрестанните проблеми със сигурността на потребителите. Въпреки това Zoom е предпочитана платформа за комуникацият от много хора. Разработчиците на приложението са създали и първия си хардуерен продукт, с който се надяват да ни накарат да бъдем още по-активни докато използваме Zoom. Въпросният продукт се казва Zoom For Home-DTEN ME и представляват голям 27-инчов монитор с тъчскрийн дисплей и Full HD разделителна способност, съобщава TheVerge. Eдва ли е изненадващо, че устройството ще се продава с предварително инсталиран софтуер на Zoom. Потребителите ще могат да правят видеоконферентни разговори от трите вградени уеб камери и от осемте микрофона с функция за блокиране на околния шум. Това съчетание от характеристики ще предложи най-добрите възможности за онлайн комуникация. Интерфейсът е максимално изчистен и предлага бърз достъп до популярните функции на Zoom. Бъдещите собственици на Zoom For Home-DTEN ME ще могат да го синхронизират със своя календар и да виждат всички предстоящи срещи в допълнителен панел в менюто. Функцията "Ultrasonic Pairing" позволява да споделите екрана от 27-инчовото устройство с лаптоп или мобилен телефон. В този случай се използва звуков сигнал с честота между 18 и 22 kHz. Мултимедийната джаджа на компанията ще бъде произведена от DTEN, като при премиерата ще се включат поне още два партньора и това са Neat Bar и Poly Studio X Series. Zoom се надяват да привлекат и други брандове за в бъдеще. Продажбите на Zoom For Home-DTEN ME започват през август на цена от $599. Още от Digital: Как да добавим виртуална реалност към групово видео в Zoom, Skype и Google Hangouts