Проблемите с компютрите винаги идват в най-неподходящия момент. Те връхлитат най-често секунди, преди да си помислим, че трябва да натиснем бутона Save. Не би ли било хубаво, ако можеше да разберем кога ще спре да работи компютъра ни, за да се подготвим? Оказва се, че може, тъй като сривовете в компютърната система не са толкова случайни, колкото си мислим. От Make Use Of споделят 6 предупредителни знаци, че има проблем с вашият компютър, заедно с някои съвети за това, какво да направите, ако ги срещнете. 1. Шумен хард диск Въпреки, че повечето модерни съвременни лаптопи използват SSD дискове, традиционните хард дискове все още са често срещано явление в бюджетните машини и някои настолни компютри. Традиционните хард дискове са механични – те имат движещи се части. И точно както всичко друго с движещи се части, отделните части могат да се износят, да се счупят и да спрат да работят. Според някои специалисти, средната продължителност на живота на хард диска е от три до пет години. Обикновено потребителите не могат да направят много, за да спрат този процес, но могат да контролират ситуацията. Бъдете нащрек за всички признаци, че вашият хард диск е пред срив и редовно архивирайте вашите данни. 2. Редовни грешки при стартиране Въпреки че списъкът на възможните причини за грешките при зареждане е почти безкраен, можете да сте сигурни, че всички те сочат повишен риск от срив на лаптопа. Ако видите съобщение като „Boot device not found“, има голяма вероятност вашето копие на Windows да се е повредило, а това повишава риска от срив. В най-лошия случай може да се наложи да преинсталирате операционната система. 3. Проблеми със софтуера Ако дадено приложение се нуждае от по-голяма изчислителна мощност, отколкото компютърът ви може да осигури, машината ви ще се бави и ще престане да работи напълно. Бъдете разумни; не се опитвайте да редактирате изображенията на Photoshop на шестгодишен лаптоп с 2GB RAM и не изпълнявайте едновременно повече програми, отколкото компютърът може да обработи. Ако проблемът продължава, опитайте да почистите операционната система, като използвате вградените инструменти. В най-лошия случай може да се наложи да преинсталирате Windows. 4. Стар хардуер Забавянето на компютъра е сигурен индикатор за предстоящ компютърен срив. Проблемът освен в софтуера, може и да е в хардуера. В компютъра обаче има стотици компоненти, много от които биха могли да бъдат виновни за забавянето. Вместо сляпо да атакувате проблема, използвайте някои безплатни инструменти за сравнителен анализ, за да опитате да откриете коя част от хардуера е дефектна. 5. Шумни вентилатори Ако вентилаторът на компютъра ви е по-шумен от нормалното, това означава прегряване във вътрешността на машината – вентилаторът работи извънредно в опит да се реши проблема. Ако вътрешните компоненти на лаптопа или десктопа са прекалено топли, ситуацията в крайна сметка може да доведе до срив и дори до повреда на хардуера. Може да използвате инструмент за мониторинг като SpeedFan, за да проучите проблема и да видите каква температура отчита на процесора и графичния процесор. Ако всичко е прекалено горещо, отворете десктопа си и почистете вентилаторите му със сгъстен въздух. Собствениците на лаптопи имат по-малко възможности, но все пак можете да опитате да почистите вентилатора или да си купите охлаждаща подложка. 6. Хардуерни конфликти При възникване на хардуерен конфликт компютърът ви ще стане нестабилен. В най-добрия случай приложението, което използвате, може многократно да се срива. В най-лошия случай ще бъдете „атакувани“ от безкраен поток от „сини екрани на смъртта“. Най-лесният начин да видите дали имате хардуерен конфликт е да погледнете в приложението Windows Device Manager. Всички проблеми са маркирани с жълт удивителен знак. Ако имате проблем, повторното инсталиране на драйверите на хардуера може да помогне. Ако не, опитайте да деактивирате едно от проблемните устройства в Device Manager. Вижте 6 лесни настройки в Windows 10, които ще подобрят работата на компютъра ви