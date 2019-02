Знаете ли, че батерията на телефона ви може да издържи по-дълго, ако използвате приложения с по-тъмни интерфейси? Да, това е вярно! Но зависи от технологията на екрана и от това дали софтуерът на телефона ви се възползва от нея. Информацията на How To Geek ще ви помогне да разберете как режимът „Dark“ може да удължи живота на батерията на OLED телефоните. OLED технологията Очевидно е, че по-светлите екрани използват повече батерия, а ръчното понижаване на яркостта е добър начин за удължаване живота на батерията на всяко мобилно устройство. Но това е само част от уравнението, има и друга съществена част. Производителите най-често използват два различни вида технологии за екранните на своите модели устройства: LCD (дисплей с течни кристали) и OLED (органичен светодиод). LCD екраните съществуват от доста дълго време. Съвременните LCD екрани използват светоизлъчващ диод, който излъчва светлина през цветна мрежа от пиксели, всеки от който съдържа червени, зелени и сини клетки. Тази комбинация от технологии се нарича LED-LCD, или понякога просто „LED екран”. При органичният LED (OLED) екран се използва технология, която комбинира мрежата от пиксели и фоновото осветление в един елемент: всеки пиксел излъчва собствена светлина. Има много предимства тази технология, включително превъзходни контрастни съотношения, по-ярка цветова наситеност и по-добра ефективност. Но най-голямото предимство е, че ако един пиксел на OLED екрана показва напълно черен цвят, той всъщност е изключен - тази част от екрана изобщо не черпи ток от батерията. Това е огромно подобрение в сравнение с по-старомодния LCD (и LED-LCD) екран, който трябва да захранва целия екран, независимо от изображението. С колко може да се удължи живота на батерията ако се използват тъмните интерфейси? Повече, отколкото си мислите. Google изследва този въпрос, тъй като развива по-тъмна визия за Android като цяло и по-специално за собствените си приложения. Според презентация, която Google направи на разработчиците на своята конференция, новият тъмен режим в YouTube може да спести между 15% и 60% от живота на батерията в сравнение с обичайния потребителски интерфейс който е в бяло, в зависимост от общата настройка на яркостта на екрана. Кои телефони имат OLED екран Повечето от по-скъпите мoдели телефони на пазара през 2018 година използват OLED екрани. Samsung е голям поддръжник на тяхната употреба, има ги в почти всеки телефон с марката Galaxy (и дори някои таблети) вече в продължение на няколко години. В серията си Android телефони Pixel, Google също използва OLED екрани. Тези екрани са предпочитани и от много други водещите компании като LG, Motorola, Sony и OnePlus. iPhone X, XS и XS Max използват OLED панели, но по-старите iPhone-и и по-евтиният iPhone XR не. Ако не сте сигурни дали телефонът ви има LCD или OLED екран, направете едно търсене в Google с името на модела, за да разберете. Ако сеокаже, че е LED (без О) или LCD екрана ви, то тогава няма да имате голяма полза от по-тъмен потребителски интерфейс. Някои производители използват още по-сложен акроним, AMOLED. За целите на тази статия AMOLED и OLED са едни и същи. Как да използваме тъмни интерфейси? Все още броят на приложенията, които предлагат тази функция не е голям. Има много приложения за Android, които предлагат различни теми на своите потребители, много от тях с „черни“, „нощни“ или дори „OLED“ опции, но повечето популярни мобилни приложения като Facebook или WhatsApp, нямат такива опции. Както споменахме вече, Google е начело сред големите разработчици на софтуер за мобилни устройства. В някое от приложенията на Google, погледнете в основното меню дали има „Dark Theme“ и активирайте опцията. Текущите приложения на Google, които имат тъмен режим са Phone, Contacts, YouTube, News и Messages, но скоро ще има още. Twitter предлага опция за тъмен режим. За да я активирате, докоснете иконата на профила си. В Android докоснете “Night Mode”, а в iOS докоснете иконата на луна в долната част на екрана. Самата Android OS предлага “Dark” тема, но устройството ви трябва д аработи с версия 9.0 (Pie). Тази тема е достъпна от Device Theme менюто в Display Settings. Тази тема е ограничена само до някои части от интерфейса. Една по-малко известна алтернатива е да включите опцията „Inverted Colors“, с която повечето нови телефони трябва да разполагат. Телефоните на Samsung нямат тъмен или нощен режим. Въпреки това, предстоящото обновяване на интерфейса "One", което скоро ще се появи в софтуерните актуализации за най-новите телефони, трябва да има опция за „night/dark“ режим. Какво да кажем за iPhone? Възможностите за теми при телефона на Apple са ограничени, тъй като компанията не позволява приложения на трети страни да правят промени в интерфейса извън собствените ѝ разбирания. Но тъй като компанията направи големи промени със своята тъмна тема за MacOS, много е вероятно скоро да има и по-тъмна опция и за iPhone. Междувременно може да се ползвате от опцията Inverted Colors. Искате ли още повече икономия на батерия? Може да промените фона на началния екран на телефона си на черен. Вижте какво представляват капацитивните и резистивните сензорни дисплеи