Смартфоните са скъпи устройства, които са неизменна част от всекидневието ни. Трудно можем да се сетим за сфера, която да не е облагодетелствана от любимите ни устройства. Колкото повече персонализираме смартфоните, толкова повече се привързваме към тях. В този случай кражбата на устройството може да доведе до сериозни загуби на лични данни. Има няколко неща, които да направите като превенция на такива инциденти. Така ще сте сигурни, че дори при неочаквани събития ще предпазите поверителната си информация. Активирането на биометрични методи за отключване е първата стъпка, което важи и за шаблоните за отключване на екрана. Всичко това ще затрудни достъпа до важната информация в устройствата с Android. Ето и какво може да предприемете, за да си спестите кражба на данни, съобщава HowToGeek: Настройте функцията Find My Device Най-бързият начин да откриете изгубен или откраднат смартфон несъмнено е Find My Device. Полезната функция позволява да локализирате на картата устройството, когато не е около вас. Moжете да се логнете в своя профил от браузъра и да видите къде се намира загубената джаджа. Find My Device e предварително инсталирана на повечето устройства с Android. С няколко кликвания може да изключите смартфона, да изтриете данните или да го накарате да звъни от разстояние. Създайте резервно копие на информацията Поверителната информация трябва да бъде запазена на друго място, за да си спестите бъдещи проблеми. Трудно е да предвидите инцидент със смартфоните, но периодичното архивиране на данните може да бъде доста полезно решение. Снимките и видео клиповете може лесно да се запазят в Google Photos, което ще предотврати загуба на информация. За максимално улеснение има настройка за автоматичен бекъп на информация. Google Drive е алтернативен вариант, като може да използвате и софтуер на трети страни. Използвайте Secure Folder Производителите на Аndroid предлагат и т.нар. “сигурни папки”, в които да пазите важни документи и файлове. За да е видимо съдържанието в Secured Folder е необходима парола. Така дори и да загубите устройството няма да се притеснявате за външен достъп до ценна информация. Подобни функционалности може да използвате в Google Photos и смартфоните на Samsung, но има и разнообразие от външния заглавия с тази опция в Google Play. Запишете IMEI номера на смартфона Винаги остава варианта да информирате властите за своя проблем. Ако разполагате с уникалния IMEI номер може да улесните откриването на откраднатата джаджа. Това е невъзможно след изчезването на устройството, но изисква да отворите Settings>Аbout Phone предварително. Остава само да го запишете и да се надявате, че няма да се наложи да го използвате за тази цел. По този начин с няколко малки стъпки може да се подготвите за неприятния вариант смартфона да попадне в чужди ръце. Oще от Digital: Какво да направим, ако смартфонът ни е бил откраднат или изгубен