Най-вероятно не се замисляте много за имената на устройствата си - вашия телефон, компютър и друга електроника. В края на краищата, независимо дали оставяте името на „HP-8910245“ или го променяте на „I’m So Awesome“, няма никакво влияние върху неговата ефективност. Използването на добри имена на устройствата ни обаче може да доведе до по-добра организация, производителност и дори до по-голямо удоволствие при използването им, смятат от Make Use Of. Ето някои съвети за създаване на имена на устройствата, включително някои лоши практики, които трябва да се избягват. 1. Не оставяйте имената по подразбиране Не е разумно да използвате имената по подразбиране за вашите устройства. Повечето устройства се доставят с имена като „LENOVO-97FPM91“ или „Samsung Device“. Ако трябва да следите няколко устройства, особено ако те са от един от същ производител, ще изпитате голямо затруднение. Имената на вашите устройства в най-добрия случай трябва уникално да идентифицират какви са те. 2. Не използвайте неразпознаваеми символи Може би се изкушавате да използвате символи в имената на вашите устройства, но това крие риск. Използването на знаци от други езици, емоджи, редки символи или други подобни може да доведе до проблеми след това. Дори ако операционната система на вашето устройство показва името правилно, други устройства, с които го свързвате, може да имат проблеми с тези знаци. Bluetooth устройства, услуги за споделяне на мрежи и някои протоколи може да откажат да работят поради името. Това се случва особено при по-старите системи. За най-добри резултати трябва също да избягвате интервали и повечето символи които виждате на клавиатурата (като наклонени черти и проценти), които са несъвместими с някои операционни системи. Придържайте се към букви, цифри и тирета. 3. Придържайте се към къси и прости имена Краткото и простичко име ще бъде от полза за всички, които влизат в контакт с вашето устройство. Не използвайте имена, които не бихте искали да казвате постоянно на Google Assistant или Alexa, както и имена които не сте сигурни как точно да изпишете. Не бива да се затруднявате в изписването на имената на устройствата си. 4. Използвайте името на собственика на устройството Практично решение при избора на имена на вашите устройства е да използвате името на техния собственик. Например, може да имате „Bill-Desktop“, „Amy-iPad“ и „Julie-Kindle“. Използването на този трик може да помогне да се разграничат устройствата, ако няколко души в дома ви притежават подобни устройства, като Bluetooth високоговорител или слушалки. 5. Използвайте местоположението на устройството Друга проста схема за именуване, особено ако не сте много хора в домакинството, е да присвоите имената на устройствата въз основа на тяхното местоположение, например „Kitchen-Speaker”, „Bedroom-Chromecast”. Това правило обаче не е удобно да се прилага за мобилни устойства като лаптопи или телефони. 6. Използвайте модели при избора на имената Ако не харесвате някое от супер практичните решения по-горе, пак можете да измислите страхотни имена на устройствата си. Един лесен начин да направите това е да се придържате към определен модел: - Имена на планети в Слънчевата система. - Имена на древни богове. - Имена на герои от любимите ви телевизионни предавания, филми, сериали, видеоигри. - Видове насекоми, птици или други животни. - Елементи от Периодичната таблица. - Градове в страна, която искате да посетите. Това са само няколко примера, които бихте могли да използвате. Изберете нещо, което има смисъл за вас, и помислете за комбиниране на една от горните схеми с по-практично име на устройството. Например, можете да имате „Helium iPhone” и „Zinc Kindle”, а не само „Helium” и „Zinc”. 7. Използвайте генератор за имена Ако изпитвате трудност в избора на имена за вашите устройства, може да използвате онлайн генератори на имена, като например Naming Schemes и Seventh Sanctum. Вижте най-добрите приложения за проследяване на изгубени или откраднати Android устройства