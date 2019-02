Sony приковаха вниманието на мобилния конгрес с премиерата на три нови смартфона с Android. Моделите се казват Sony Xperia 1, Xperia 10 и 10 Plus, като и трите разполагат с дисплей, поддържащи съотношение на екрана от 21:9. Най-интересното устройство от гамата е Xperia 1, който наследява популярната серия XZ Premium. Toзи смартфон е оборудван 6.5-инчов дисплей с 4K резолюция и също така поддържа HDR видео, предаде Pocket-Lint. Корпусът е изграден от метал и стъкло, но също така е устойчив на вода. Sony Xperia 1 има тройна задна камера с 12-мегапикселова резолюция и се захранва от Qualcomm Snapdragon 855 процесор. Другите характеристики включват 6GB RAM, 128GB вградена памет, както и аудио технологията Dolby Atmos Sound. Следващият нов смартфон е Xperia 10, който е фокусирн към бюджетния клас предлага 6-инчов екран с FullHD+ резолюция и метален корпус. Xperia 10 се захранва от Qualcomm Snapdragon 630 процесор, който е допълнен от 3GB и вградена памет от 64GB. В същото време Xperia 10 Plus е с малко по-голям дисплей, който е 6.5-инчов и предлага същата резолюция. Ключовата разлика е интеграцията на по-мощния Qualcomm Snapdragon 636 процесор и 4GB RAM. Двойната задна камера предлага и възможност за оптично мащабиране. Sony Xperia 1 ще се продава за $949, докато Xperia 10 и Xperia 10 Plus ще струват съответно $430 и $560. Oще от Digtal: Какви ще са тенденциите при смартфоните през 2019г.