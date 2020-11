Смартфоните с обект на впечатляващи иновации през последните години. Модерните устройства имат невероятни камери, все по-добри дисплеи и луксозни дизайни. Въпреки подобренията една от класическите функционалности продължа да бъде неизменна част от новите модели на производителите. Това е фенерчето, което може да бъде доста полезно, когато наоколо е тъмно. Съществуват много приложения, които предоставят допълнителни начини да се възползвате от LED светлината, но повечето хора се задоволяват с най-базовата функция. Включването на фенерчето от смартфоните с Android e лесна задача, която изисква само няколко кликвания. От BusinessInsider дори привличат вниманието ни към три различни начина да активирате популярната Flashlight функция в устройствата с Anrdroid. Ето и кои са те: Включете фенерчето от меню Quick Settings 1. Плъзнете пръста си от горната част към долната част на екрана. 2. Изберете иконата с форма на фенерче, за да го включите. 3. Кликнете втори път, за да спрете светлината. Включете фенерчето с Google Assistant 1. Натиснете продължително Home бутона на смартфона или използвайте командата "OK Google". 2. След като стартирайте гласовия асистент напишете или кажете на глас "Turn On The Flashlight" 3. По същия начин можете да спрете фенерчето с командата "OK Google. Turn The Flashlight Off." Включете фенерчето, чрез гласови команди Някои производители предлагат опцията да използвате жестови команди, за да стартирате полезната функция. Най-добрият вариант да проверите дали вашия смартфон предлага подобна опция е да отворите менюто с настройки и да проверите за "Gestures" раздел. Собствениците на устройства с бранда Motorola има как да включват фенерчето с поклащане на ръката, докато OnePlus позволят това да стане с написване на "V" върху началния екран. На практика всяка компанията предлага на потребителите си различни възможности за стартиране на фенерчето в своите устройства. Oще от Digital: Защо повечето смарт часовници нямат вградено LED фенерче