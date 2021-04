Компанията насочва вниманието ни към най-големият музей на изкуството на територията на САЩ с днешното си лого на началната страница. Конкретната причина е навършването на 151 години от основаването на Metropolitan Museum of Art, който жителите на Ню Йорк често наричат "The Met". Перманентната колекция включва повече от 2 милиона експоната, които са изложени в 17 различни зали. Metropolitan Museum of Art е създаден на днешната дата през 1871г. от група бизнесмени, финансисти и артисти. Малко след това музея купува и първата си творба, която представлява римски саркофаг. Някои от изложените произведения датират от преди 5000 години и са създадени от автори по цял свят. Музеят "Метрополитън" остана затворен през по-голяма част на миналата година, заради пандемията от коронавирус. Съоръжението не приемаше посетители в продължение на 202 дни, което се отрази на приходите. Все пак повече от 1.1 млн. души са разгледали експонатите въпреки кризата с COVID-19 през изминалата година. Това е спад от внушителните 83%, спрямо предходната година, но въпреки това Metropolitan Museum of Art остава един от най-посещаваните музеи в света. Разноoбразието от картини, скулптури и други творби е доста впечатляващо. Гостите могат да открият както стари артефакти от времето на Римската империq, така и класичeско европейско изкуство. Специален акцент в Metropolitan Museum of Art се отдава на другите култури. Има специални секции за африканско, азиатско, византийско, египетско изкуство и др. Днешното лого, което са създали от Google включва елементи от византийска подова мозайка от 500-500 г. след новата ера. Символът включва още бронята на германския император Фердинанд I от 16-ти век. традиционна Lakota/Teton Sioux рокля с мъниста. Последният елемент от драскулката е картината "Aвтопортрет" на Самюел Джоузеф Браун-младши, която е нарисувана през 40-те години на миналия век. Неофициалният талисман на музея е син керамичен хипопотам от Средното царство на Египет с името "William". Oще от Digital: Най-забавните драскулки на Google през годините