Google Chrome е разработен с идеята да съхранява максимално много информация за потребителите и автоматично да попълва данни като пароли и потребителски имена, за да ни логва по-бързо в профилите. Tази функция ни спестява време и е доста удобна, ако използвате няколко различни устройства в ежедневието си. Възможността да запазите паролите си в Google Chrome и автоматично да бъдете логвани от браузъра премахва нуждата да ги помните и въвеждате ръчно всеки път. Все пак има и моменти, когато не бихте искали паролите ви да се пазят в сървърите на Google. Добрата новина е, че има как лесно да изтриете тези данни и да сведете до минимум възможността да попаднат в чужди ръце. Необходими са единствено няколко кликвания в менюто на уеб браузъра. Ето как да изтриете запаметените пароли в профилите на Google Chrome. 1. Oтворете "myaccount.google.com" и се логнете в своя профил. 2. Изберете секцията "Security", която ще откриете в левия панел. 3. Скролнете до "Signing In To Other Sites" в долната част. 4. Трябва да кликнетете върху раздела "Password Manager". 5. След това откриите уеб сайта, от който искате да изтриете запазени пароли. 6. Най-удобно е да използвате вградената търсачка и е възмомобно Google да поиска отново логин детайли. 7. Изберете паролата и потребителското име, което искате да изтриете и кликнете "Delete". 8. Tрябва да изберете още веднъж "Delete" от падащия прозорец. 9. След като се върнете на предното меню ще може да продължите да изтривате други пароли от вашия акаунт.