Google Calendar е приложение, което помага на всички, чиято цел е да организират по-добре времето си. Няма значение дали работите, учите или дори се опитвате да организирате парти – приложението ще ви бъде винаги от полза, за да ви помогне да не губите ценно време. Ако работите в офис или искате да подобрите уменията си за управление на времето, Google Calendar има няколко функции, които ще са ви полезни, смятат от Make Use Of. Ето кои са те: 1. Функцията Out Of Office Тази функция не е непозната за повечето от вас, тя е основен елемент от услугите за електронна поща. Тя обаче се среща рядко при приложенията за календари. Но Google Calendar вече предлага функцията “Out Of Office”. Благодарение на нея можете да създавате различни събития в календара, да ги персонализирате, и да публикувате съобщения за отмяна на срещи за периода, в който ще сте извън офиса. Понастоящем функцията е налице в G Suite. 2. Функцията Working Hours Друга нова функция, която потребителите на G Suite могат да ползват, е възможността да управляват работното си време. Функцията “Working Hours” позволява на потребителите да персонализират работните си дни. Текущият подход ви позволява да зададете начално и крайно време от понеделник до петък. Google дори може да прави предложения за работното ви време въз основа на предишната ви активност. Интелигентната функция е полезна за хора които са на свободна практика, които търсят начини да контролират времето си. Ако някой ви покани на бизнес събитие или среща по време на неработно време, Google Calendar ще покаже на този човек, че не сте на разположение. За да зададете работно време в Google Calendar отидете на Settings > General > Working Hours. 3. Time Blocking Time Blocking е проста техника както за офис служители, така и за хора, които искат да подобрят управлението на времето си. Най-простичко, тя се отнася до разпределянето на времето от деня към определена дейност. 4. Кажете на всички, че ще закъснеете за среща Няма значение колко добри са вашите умения за управление на времето, на всеки може да му се наложи да закъснее за среща, защото има фактори, които не могат да бъдат предвидени. За щастие, ако закъснявате, не е нужно да се притеснявате. Google предлага два начина да кажете на всички участници едновременно, че ще закъснеете. - Можете да отговорите на всеки чрез имейл, като използвате оригиналния формуляр за покани. - Можете да изпратите съобщение в Google Calendar, като редактирате въпросното събитие. 5. Функцията Appointment Slots Ако имате работен или ученически Google профил, ще можете да използвате функцията Appointment Slots. Тя е вариация на функцията Working Hours. Вместо да можете да видите целия работен ден, можете да определите периоди от време, когато хората могат да организират срещи с вас. Можете да използвате функцията, като изберете съответния маркер, докато правите ново събитие. 6. Използвайте шаблон за срещи Има няколко шаблона за срещи в Google Docs. Можете да ги прикачите към събитието си в Google Calendar, като кликнете върху иконата на кламер в изгледа на срещата. 7. Достъп до календара на някой друг Лесно е да имате достъп до календара на друг човек, при условие че човекът, който е собственик на календара, го е споделил с други хора. За да добавите календар, трябва или да имате имейл адреса на другия човек, или уникалния URL адрес на календара. Календарът ще се появи вляво под “Other calendars.” - За да го добавите с имейл, намерете списъка с календари в панела вляво, въведете имейл адреса в поето “Add a friend’s calendar” или “Add a coworker’s calendar”. След това натиснете “Enter”. - Ако искате да го добавите с помощта на ICAL линк, отидете в “My Calendars”, кликнете иконата “Add +” и изберете “From URL” от менюто. Вижте как да използваме Google Calendar