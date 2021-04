Социалната мрежа е основно средство за комуникация и достъп до новини за милиони потребители, независимо от устройството, което използват. Внушителното количество информация, което споделяме във Facebook, обаче крие рискове за сигурността на личните данни. Увеличава се броя на потребителите, които не са доволни от политиката на компанията да превръща информацията в мощен източник на приходи. Отношенията с рекламните партньори за ключови за бизнеса на Facebook и партньорството им най-вероятно ще продължи да се задълбочава. Има много причини да искате да изтеглите своите снимки и публикации от Facebook профилите. Вече може да изтеглите информацията от своя акаунт в ZIP файл или да качите мултимедия в Google Photos или Dropbox. Компанията вече позволява да прехвърлим снимки, видео, публикации и бележки във външни сайтове. Ето как да го направите, според CNet: 1. Стартирайте Facebook на десктопа и изберете стрелката, която сочи надолу в горния десен ъгъл. 2. Изберете последователно върху меню "Settings & Privacy" и "Settings". 3. Кликването върху "Your Facebook Information" ще покаже съхраняваната информация за вашия профил. 4. Изтеглянето на данните изисква натискане на oпцията "Transfer a Copy of Your Information". 5. Верифицирайте своята самоличност с паролата на профила. 6. Остава да изберете каква част от информацията да бъде изтеглена. Ако изберете снимки или видео клипове ще видите опция, която ви подканя да изтеглите всички файлове. Можете и по-прецизно да търсите по албуми, дата и др. Тази допълнителна функция няма да е достъпна при изтегляне на постове и бележки, които съхранявате във Facebook. Oт падащото меню трябва да изберете в коя външна платформа искате да прехвърлите данни. Необходимо е да се логнете в услугата и накрая да потвърдите трансфера с "Confirm Transfer". Компанията също така уточнява, че правилата за използване на Facebook ще бъде приложени при изтеглянето и използването на вашите данни. Още от Digital: Защо Facebook и Instagram спряха да показват превю на линковете в Европа