Доклад на Nokia посочва, че през всеки месец на 2018 година едно на всеки 300 мобилни устройства е било заразявано със зловреден софтуер с високо ниво на заплаха. Освен това в доклада се посочва, че устройствата с Android са по-уязвими – 47,15% от тях са били заразени със злонамерен софтуер, докато при iPhones този процент е само 1%. Има мобилни приложения за сигурност, които ви помагат да защитите вашето мобилно устройство – без значение дали то работи с Android или с iOS. Но никак не е лесно да изберете на кое от тях да се доверите, още повече че те предлагат функции, интерфейс и поддръжка за мобилни операционни системи. Ето защо информацията на Hongkiat е толкова полезна. От медията са тествали и подбрали най-надеждните приложения за защита на смартфоните ни според тях. 1. Avast Antivirus (Android, iOS) Avast Antivirus е невероятно мобилно решение за сигурност, което се отличава със своите характеристики и функции. Според AV-TEST, приложението има 99,8% честота на откриване на злонамерен софтуер в Android. Приложението има платена версия, но може да се похвали и с впечатляващ набор от безплатни функции. Например, Junk Cleaner помага за почистване на кеша и остатъчните ненужни файлове, за да ви осигури повече място за съхранение. Power Saveпък пък е функция за оптимизация на батерията. Сред платените функции на приложението са Camera Trap (за заснемане на аудио и видео на натрапник или крадец, App Lock помага (за заключване на приложения чрез парола) и Last Known Location (в случай че не намирате телефона си). Недостатък на Avast Antivirus е, че защитната му стена работи само на разкодирани устройства. 2. Kaspersky Antivirus (Android, iOS) Kaspersky е друго добре познато антивирусно решение с доказан усех при откриване на злонамерен софтуер. Според AV-TEST, приложението е с рейтинг 100%, което е малко по-добре от Avast. Безплатната версия на Kaspersky предлага посредствен набор от функции, за разлика от Avast. Но приложението е лесно за използване, благодарение на простия интерфейс и интуитивните си функции. Anti-Theft ви позволява дистанционно да изтриете данните от телефона си ако сте изгубили. Find My Phone ви помага да откриете телефона си ако е изгубен или откраднат. Kaspersky Antivirus също има функция за заключване на отделни приложения чрез парола. Като недостатъци може да се споменат липсата на допълнителни функции като Camera Trap и VPN, налични в Avast. Освен това Kaspersky изисква ръчно да започнете сканирането за вируси, за разлика от Avast. 3. Norton Mobile Security Norton е известна компания, предлагаща решение с доказан успех за откриване на вируси. . Според AV-TEST, приложението е с рейтинг 100%. Norton Mobile Security може да се похвали със Safe Search – инструмент за маркиране на подозрителни връзки и уебсайтове в резултатите от вашето търсене. Има и функции против кражба, които помагат да се проследят изгубените или откраднати устройства, като показват последното им известно местоположение и стартират аларма. Функцията Call Blocking ви позволява да блокирате нежелани обаждания и автоматично блокира и ви уведомява за обажданията от спам номера, обаждания с цел измами и т.н. Wi-Fi Scanning пък ви предпазва от потенциална зараза със злонамерен софтуер през обществени горещи точки за достъп. App Advisor проверява приложенията за натрапчиво поведение, високо използване на батерията и други потенциални рискове. Като недостатък може да се спомене липсата на важни, основни функции в безплатната версия на Norton Mobile Security. Освен това някои потребители съобщават за бързо изтощаване на батерията след инсталирането на приложението. Вижте 5 риска за сигурността, на които са изложени смартфоните ни