Приложения са неизменен елемент от функционалността на смартфоните и неслучайно мнозина ги определят като "сърцето" на мобилните устройства. Тъчскрийните промениха изцяло начина, по който използваме любимите си джаджи. Днес са необходими само няколко кликвания, за да отрием всяка информация, от която се нуждаем. Това не бе възможно преди появата на смартфоните. Само през настоящата година са регистрирани рекордните 120 милиарда инсталации на приложения за Android и iOS. Потребителите са изразходвали почти $90 млрд. в покупки в любимите си заглавия през 2019г. Ето кои са най-изтегляните приложения, според Аpp Annie, съобщава CNet: Най-изтегляните приложения на десетилетието: Facebook Facebook Messenger WhatsApp Messenger Instagram Snapchat Skype TikTok UC Browser YouTube Twitter Най-добрите мобилни игри на десетилетието: Subway Surfers Candy Crush Saga Temple Run 2 My Talking Tom Clash of CLans Pou Hill Climb Racing Minion Rush Fruit Ninja 8 Ball Pool Най-изтегляните мобилни игри на 2019г.: Free Fire PUBG Mobile Subway Surfers Color Bump 3D Fun Race 3D Run Race 3D My Talking Tom 2 Homescapes Stack Ball Call of Duty: Mobile Най-изтеглените приложения на 2019г.: Facebook Messenger Facebook WhatsApp Messenger TikTok Instagram SHAREit Likee Snapchat Netflix Spotify