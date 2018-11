Facebook се стараят доста в опитите си да ни накарат да прекарваме повече време в социалната мрежа. Оптималната идея е профилите ни да се превърнат в основен източник на новини и мултимедия в интернет. Времето, което прекарваме всеки ден във Facebook също така е пряко свързано с приходите, които компанията печели от реклама. Прекомерната активност, обаче се превърна в проблем за доста хора, предаде TechCrunch. Това накара социалната мрежа да потърси решение с функцията "Your Time on Facebook". Както името подсказва това е инструмент, който ни показва статистически данни за времето, което прекарваме в профилите си всеки ден. Facebook показа за първи път как работи функцията през лятото, но сега вече е достъпна за всички потребители. Предвидена е и възможност да задавате ограничения за времето, което прекарвате във Facebook. Ако искате да проверитe колко време отделяте за Facebook отворете от "More" раздела на менюто "Settings & Privacy > Your Time on Facebook". Първоначално функцията ще предоставя информация за максимум седем дни, но този период може да се промени допълнително. Компанията определя "Your Time on Facebook" като ефективно решение, което ще ни показва колко сме активни и ще ни позволи да използваме оптимално профилите си. Още от Digital: Шефът на Facebook потвърди, че няма да напусне поста си, въпреки проблемите на компанията