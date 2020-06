Facebook е първата онлайн дестинация при стартиране на браузъра за милиони потребители. Профилите в социалната мрежа са бърз, лесен и удобен начин да сме в крак какво се случва около нас и с приятелите ни. Много хора използват ежедневно Facebook от няколко различни устройства, което налага да бъдете много прецизни при подбора на парола. Добър съвет е, често да променяте своите кодове за достъп, за да добавите още едно ниво на сигурност. Смяната на паролата изисква само няколко минути. Ако сте извън своя профил най-добрият вариант е да кликнете върху "Forgotten Account" бутона. Той е разположен в горния десен ъгъл точно под полето за въвеждане на имейл и парола. Другият вариант е да отворите "Find Your Account" страницата на Facebook. След това ще бъдете подканени да потвърдите самоличността си, чрез въвеждане на лични данни като имейл, телефонен номер и пълното име, с което се асоциира акаунта ви в социалната мрежа. Кликнете върху "Search" и следвайте инструкциите на екрана, за да възстановите своя профил. Разбира се има ситуации, когато не е задължително да имате проблеми, за да поискате да смените паролата. Целият процес изисква няколко кликвания в менюто. Ето какви стъпки да следвате, за да смените паролата във Facebook, съобщава TrustedReviews: 1. Изберете иконата с обърната стрелка в горния десен ъгъл. 2. Кликнете върху "Settings & Privacy". (Ако използвате класическата версия на Facebook вместо новия дизайн можете да пропуснете тази стъпка) 3. Натиснете "Settings". 4. След това изберете "Security and Login". 5. Oткрийте секцията "Change Password" 6. Изберете "Еdit" за редактиране. 7. Въведете сегашната парола и новата предпочитана комбинация. 8. Запазете промените с кликване на "Save Changes" бутона. Понякога е възможно да използвате временни пароли за достъп до Facebook, Тази функционалност, обаче не се поддържа от всички мобилни оператори. Обикновено потребителите изпращат SMS и получават уникален код, който могат да използват многократно за логит. Временните пароли са активни и при включена двуфакторна автентикация. Oще от Digital: 6 лесни начина да направим Facebook профила си по-сигурен