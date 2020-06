Компанията актуализира своето портфолио от смартфони с премиерата на Moto One Fusion+. Всъщност под това име се крие вторият смартфон на компанията, който има подвижна селфи камера. Този дизайн премахва необходимостта от наличието на малък отвор в горната част на екрана, където да бъде поставен сензора. В крайна сметка така се предоставя повече пространство за дисплея, като сензора може да се прибира и показва зад самия екран. Моtorola One Fusion+ е смартфон, който има 6.5-инчов дисплей с Total Vision технологията, който поддържа Full HD+ резолюция и HDR10 видео. Селфи камерата, която вече споменахме е с 16-мегапикселова резолюция, като в задната част е позициониран и сензора за пръстов отпечатък на смартфона. За разлика от Moto One Hyper, който има сходна визия, но 32МР камера в настоящия случай този компромис ще гарантира по-достъпна цена. Основната камера в задната част е с 64-мегапикселова резолюция и има f/1.8 апертура и Quad Bayer филтър за по-добро снимане при ниска осветеност. Другите три сензора на гърба представляват 8-мегапикселова камера с широкоъгълен обектив и 118 градуса видимост, 5MP Macro камера и 2МР Depth сензор за по-добри портретни снимки. Високата производителност се гарантира от 8-нанометров Qualcomm Snapdragon 730 процесор, който ще бъде допълнен от 6GB RAM. Вградената памет е 128GB, но може да се увеличи допълнително с microSD slot. Батерията има заряд от 5000mAh и е базирана на 15W функция за бързо зреждане. Другите спецификации включват бутон за достъп до Google Assistant, два микрофона. 3.5-милиметров аудио жак, 60Hz честота за опресняване на кадрите. Едва ли е изненадащо, че смартфона работи под управлението на Android 10. Пълните размери на смартфона са 162.9х76.9х9.6 милиметра при тегло от 210 грама. Бъдещите собственици ще могат да избират между две цветови конфигурации. Това са "Moonlight White" и "Twilight Blue". Очаква се цената на смартфона на европейския пазар да е от порядъка на €300. Продажбите стартират до края на месеца. Още от Digital: Motorola ще се завърне в пазара на смартфони от висок клас през 2020г.