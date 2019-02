HMD Global, домът на телефоните на Nokia, обяви днес четири нови смартфона с Android, включително първия в света смартфон с революционен дизайн от пет камери - Nokia 9 PureView. Nokiа изпълнява ангажимента си да предоставя висококачествени технологии за всеки.

Новите телефони на Nokia са толкова разнообразни, колкото и нуждите на потребителите. От Nokia 9 PureView до Nokia 210 - най-достъпния мобилен телефон с интернет връзка – потребителите могат да са сигурни, че има телефон Nokia, който отговаря на техните нужди.

Nokia 9 PureView

Първата в света система с пет камери с оптика ZEISS на гърба на Nokia 9 PureView се състои от два цветни сензора за точни и ярки цветни изображения и три монохроматични сензора, които работят заедно, за да събират до 10 пъти повече светлина от един стандартен сензор на смартфон.

Всеки обектив работи в невероятен синхрон, за да събира данни за светлина и дълбочина, за да даде на любителите на фотографията широк динамичен обхват, с изключителни детайли едновременно и в двете зони – при ярка слънчева светлина и тъмни сенки, с невероятна текстура. Задвижван от поръчков чипсет, Nokia 9 PureView ви дава поглед в бъдещето на смартфоните с несравним контрол над вашите изображения, чрез актуализирания Pro Camera интерфейс и Adobe Photoshop Lightroom, уникални режими на снимане като оригинално черно-бяло заснемане или time-lapse фотография, екстри подпомагани от изкуствен интелект.

Nokia 9 PureView предоставя и перфектно изживяване с безупречен блясък с усъвършенствана технология на чипсета Qualcomm Snapdragon, OLED "PureDisplay", вградено Qi безжично зареждане и сензор за пръстови отпечатъци. Няма издатина за камерата, за безупречен завършек, който очаквате от смартфон Nokia. Можете да бъдете сигурни, че Nokia 9 PureView ще се справи с ударите и инцидентите в реалния живот, благодарение на Corning Gorilla Glass 5 на дисплея и на гърба.

Nokia 4.2

Nokia 4.2 е проектиран да предлага последните иновации при достъпните смартфони. Класическият дизайн от изваяно стъкло и целия дисплей от край до край, са красиви, но качествата не са само на повърхността, тъй като има двойна основна камера, иновации подсилени от изкуствен интелект и най-новото поколение чипсет Qualcomm Snapdragon, като всичко това е задвижвано от Аndroid 9 Pie. Това е дебюта на бутона Google Assistant с Nokia 4.2. Той ще промени начина, по който използвате вашия смартфон.

Просто натиснете веднъж за незабавен достъп до Google Assistant, за да получите помощ, натиснете двa пъти, за да получите визуална снимка на деня си от асистента с интелигентни предложения и персонализирана информация или задръжте по дълго бутона, за да активирате режим „уоки токи“, който позволява на Google Assistant да ви слуша, докато не отпуснете бутона, за задаване на дълги фрази.

Компактните размери на Nokia 4.2 и целият дисплеят със „selfie-notch“ идват със смартфон, който е с дебелина само 8,4 мм и е достатъчно тънък за използване с една ръка. 4.2 представя и водещите екстри за изображения, като мулти-камерата в нов ценови клас. Неговата двойна камера със сензор за дълбочина позволява съхранение на най-изумителните спомени.

Nokia 3.2

Nokia 3.2 съчетава най-големия HD+ дисплей за този ценови сегмент с нашата отличителна батерия с двудневен живот и е с най-новия Android 9 Pie. Nokia 3.2 се отличава с впечатляващ 6,26-инчов HD + дисплей, така че никога повече да не се напрягате, за да видите детайлите в любимите си филми, телевизионни предавания и онлайн съдържание. Nokia 3.2 комбинира по-голяма батерия, отколкото много първокласни смартфони с ефективна хардуерна и софтуерна находчивост. Захранван от платформата Qualcomm Snapdragon 429, Nokia 3.2 ще се справи лесно с всички задачи. Nokia 3.2 има и бутон Google Assistant, за да революционизира начина, по който взаимодействате с вашия смартфон - едно натискане за незабавен достъп до Google Асистент, двойно докосване за визуален преглед на деня и продължително натискане за „уоки токи“ режим.

Nokia 1 Plus

Надградете своето смартфон изживяване с Nokia 1 Plus, съвсем нов член на семейството на смартфоните Android (Go edition). Един от първите смартфони с Android 9 (Go), Nokia 1 Plus, носи солидно изображение във висококачествен дизайн на Nokia с голям екран, на изключително достъпни цени. Сега можете да се наслаждавате на всичките си любими приложения и игри, заедно с най-новите функции на Android (Go), като Google Assistant Go. Nokia 1 Plus е прогресивен смартфон, с модерен дизайн в сегмента на бюджетните телефони.

За направата на гърба са използвани иновативни материали с 3D tooling за постигането на великолепно текстурирана нано-образна конструкция, която обгръща Nokia 1 Plus чак до дисплея. Правете детайлни снимки благодарение на основната камера с автоматичен фокус, а с новата предна камера може да правите чудесни селфита, които да обогатявате с функцията "украсявам".

Nokia 210

Nokia 210 е ново допълнение към семейство ни от мобилни телефони. Свържете се с мрежата с браузъра Opera Mini и играйте часове на „Змията“, без да се притеснявате за батерията. Nokia 210 заема решаващо място сред мобилните телефони на Nokia, като най-достъпното устройство с интернет връзка и се предлага в здрава поликарбонатна обвивка, която е предназначена да скрива следите на ежедневието.

Сърфирайте в мрежата с уеб браузъра Opera Mini и бъдете в контакт с приятелите и семейството си във Facebook, без да се притеснявате за батерията. Феновете могат да адаптират по свое желание Nokia 210, като изтеглят любимите си приложения, мелодии и тапети направо от Mobile Store.

