Nokia, обяви, че Nokia 6.2, първият смартфон от серия 6 с тройна камера и PureDisplay технология, вече е наличен в търговската мрежа в България. Вдъхновен от финландския дизайн, Nokia 6.2 съчетава майсторската изработка с високите технологии в устройство с непреходна красота.

Той е лек и в същото време здрав и твърд, изработен от авангарден полимерен композит, който е два пъти по-силен от поликарбоната и тежи два пъти по-малко от алуминия.Nokia 6.2 е с многослойно покритие с вакуумно метализиране, което води до зашеметяващо гладка първокласна повърхност, издръжлива на драскотини.

Nokia 6.2 разполага с винаги активен HDR и технологията PureDisplay, която благодарение на специализиран визуален процесор предоставя до един милиард цветови нюанса. С комбинация от AI-функции и мощна тройна сензорна камера, Nokia 6.2 позволява на феновете да снимат детайлни изображения, портрети с боке ефекти и зашеметяващи широкообхватни кадри, които улавят повече. Nokia 6.2 остава вярна на скандинавското си наследство, обединявайки майсторство, неподвластно на времето, с най-съвременните материали, за да постигне уникален краен продукт.

Със специален визуален процесор Pixelworks, Nokia 6.2 извежда видео съдържанието до HDR качество в реално време, с до милиард цветови нюанса, по-висок контраст и разширен динамичен диапазон. Това означава, че можете да се наслаждавате на повече контраст и по-дълбоки цветове, гледайки популярни предавания на любимите си стрийминг платформи.Дисплейната технология на Nokia 6.2 вдъхва живот на съдържанието ви с широко цветово възпроизвеждане, високодинамичен контраст за видео и висока яркост. В комбинация с подобряване на локалния контраст екранът е лесен за гледане дори при ярка слънчева светлина.

Отново за първи път в серията 6, Nokia 6.2 позволява на феновете да се докоснат до изключителна фотография с усъвършенствана тройна камера, която създава детайлни изображения, красиво замъглени фонове на портретите с боке ефект и достатъчно обхватни снимки, които заснемат всичко, което искате. Независимо къде или кога идва вдъхновението, нощният режим, захранван от AI, ви дава възможност да проявявате креативността си по всяко време на денонощието и да споделяте снимките си веднага.

Всеки кадър с Nokia 6.2 ще е най-добрият ви до момента с комбинация от множество самостоятелни AI функции, включително боке ефекти и разкрасяване. Регулирането на боке ефекта помага при създаването на красиво замъглени фонове, с различни боке стилове като Classic, Heart и Star, така че вашите портрети да се открояват в любимите ви социални медии. С Ultra HD видео камерата с пространствен аудио запис и Dual-Sight можете да бъдете сигурни, че ще заснемете съдържание, с което ще плените последователите си.

Можете да се наслаждавате дълго на това, което обичате, като да стриймвате музика и видеоклипове, да играете игри или да говорите, без да се притеснявате за батерията - Nokia 6.2 предлага характерния за Nokia двудневен живот на батерията.Като част от партньорството с Android One, Nokia 6.2 е готова за Android Q и ще получава гарантирани месечни актуализации на сигурността за три години и актуализации на софтуера за две години, така че вашият смартфон ще се подобри с течение на времето. Насладете се на най-новите функции като адаптивна батерия с помощта на AI, функции на приложенията и много други с Android 9 Pie.





В допълнение, ползващите Nokia 6.2 ще получат 3-месечно членство в Google One без допълнително заплащане. С членството в Google One имате спокойствието, че вашите снимки, видеоклипове, съобщения и други са безопасно и автоматично архивирани в облака. С Nokia 6.2 членовете на Google One ще получат 100 GB пространство в облака в Google Drive, Gmail и Google Photos и достъп до първокласна поддръжка от Google - всичко това в един споделен семеен план.

Nokia 6.2 е с 4GB RAM и 64GB разширяема памет, в цветове черен и ледено сив. Предлага се на препоръчителна цена на дребно 489 лв.

Още от Digital: Nokia 800 Tough вече е наличен в България