Софтуерните инженери на Samsung вече работят активно над второто поколение на потребителския интерфейс One UI. Ако всичко върви по план съвместимите устройства ще получат ъпдейта към One 2.0 UI, заедно с актуализацията към Android Q. Това ще се случи на по-късен етап от годината. Собствениците на смартфоните на компанията ще могат да се възползват от редица подобрения, които ще им предложени oбновения One 2.0 UI. В това число влизат някои от функциите, които Google показа на тазгодишната си I/O конференция през май. Сред тях са подобренията в "Digital Wellbeing", която вече ще предлага "Focus Mode" режим. Тази иновация е създадена да минимализира нотификации и други съобщения от популярните приложения, които използвате в смартфоните. Очакванията са един от водещите акценти в One UI 2.0 да бъде гласовият асистент Bixby, съобщава SamMobile. Премиерата на Samsung Galaxy Note 10 ще е на 7 август, което означава, че смартфона вероятно ще получи допълнителен ъпдейт към One UI 2.0. Припомняме ви, че ъпдейтите към Android Q трябва да стартират в края на следващия месец. Samsung също така планират да представят One UI 2.1 в началото на 2020г., като е почти сигурно, че Galaxy S11 ще е първото устройство на компанията, което работи с новия интерфейс.