Nokia обяви, че още четири модела на бранда вече получават Android 10 на територията на България – Nokia 6.2, Nokia 4.2, Nokia 8 Sirocco и Nokia 3.1 Plus*. Това означава, че до момента четиринадесет от моделите на нашия пазар вече са получили най-новата версия на операционната система от появата ѝ.

Смартфоните Nokia запазват позицията си на лидер в бързите ъпдейти на операционната система и отново са начело при внедряването на Android 10. HMD Global утвърждава ангажимента си телефоните Nokia да се подобряват с времето. Nokia 6.2, Nokia 4.2, Nokia 8 Sirocco и Nokia 3.1 Plus бяха представени с обещанието за три години гарантирани месечни актуализации за сигурност и две години ъпгрейди на операционната система, а Android 10 е втората актуализация на операционната система за тези модели.

Според проучване на Counterpoint смартфоните Nokia извършват най-бързото внедряване на последните софтуерни ъпдейти, с покритие от 94% на портфолиото си, което е показателно за последователността на компанията в ъпдейтите, дори за ниския ценови клас.

Считано от днес, Nokia 6.2, Nokia 4.2, Nokia 8 Sirocco и Nokia 3.1 Plus, Nokia 1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 7.2, Nokia 2.3, Nokia 2.2, Nokia 7 Plus, Nokia 6.1, Nokia 7.1, Nokia 9 PureView и Nokia 8.1 работят с Android 10. Ъпдейтите към Android 10 ще бъдат предоставяни на потребителите постепенно след одобрение на местните оператори.

С ъпдейта до Android 10 феновете ще се насладят на цял набор от нови функции, включително:

Навигация с жестове: контролът на вашия смартфон Nokia става по-бърз и разполага с интуитивни възможности

Интелигентен отговор: получавайте още по-интелигентни отговори в съобщения, не само на думи, но и действия, които можете да предприемете

Контрол на поверителността: разполагате с още по-голям контрол върху личните си данни; контролирайте кога местоположението ви се споделя във вашите приложения – винаги, когато ги използвате или никога

Режим на фокус: блокирайте разсейващите приложения, когато трябва да се концентрирате върху най-важното за вас

Семейни настройки: вече част от Digital Wellbeing настройките, което ще помага на родителите да определят основни правила за цялото семейство