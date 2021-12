Първите дни на декември са подходяща възможност да направим ретроспекция за изминалата година, Apple също се присъединяват към тази концепция, тъй като разкриха повече за актуалните тенденции на потребителите. Компанията публикува списък с най-популярните приложения и игри в App Storе за календарната 2021г. В това число влизат и заглавията за Apple TV, Apple Watch и Apple Arcade платформите, но също за устройствата с macOS. Собствениците на устройства на компанията отново са проявили голяма активност и освен време са инвестирали и сериозни средства, за да се забавляват и бъдат продуктивни от iPhone, iPad, macOS и Apple Watch. Ето кои са най-добрите приложения в екосистемата на Apple през тази година, според TechCrunch. Toca Life World е името на големия победител в категория за най-добро приложение в App Store. Любопитен факт е, че разработчиците от Toca Boca оглавяват престижния списък 10 години след премиерата на първия си софтуер. Компанията специализира в създаването на по-интуитивен и лесен за използване интерфейс от деца. Най-доброто предложение за собствениците на iPad е LumaFusion, създадено от LumaTouch. Това е видео редактор с разнообразие от професионални функции и поддръжка за най-популярните файлови формати. Потребителите могат да купят приложението с еднократно плащане, вместо да плащат постоянен месечен абонамент. Собствениците на macOS могат да се възползват от предимствата на Craft за текстова обработка и продуктивност на Luki Labs, което е най-доброто приложение за операционната система през 2021г. Спортното приложение DAZN печели в категорията най-добър софтуер за Apple TV. League of Legends: Wild Rift изпреварва конкуренцията в популярната категория за най-добри игри за iPhone. Заглавието на Riot Games допълва "MARVEL Future Revolution", създадено от студиото Netmarble Corporation, което е играта за iPad, която превъзхожда всички останали през 2021г. Единодушен победител в категорията "App Watch of the year" е Carrot Weather дело на разработчиците от Grailr. Популярната игра "Myst" на Cyan печели най-голямо внимание сред любителите на гейминга с macOS устройства. Pixelbite постигат голям успех със "Space Marshals 3" версията за Apple TV. На разработчиците от Mistwalker дължим най-големият хит за Apple Arcade платформата и това е "Fantasian". Още от Digital: Apple ще въведат големи промени в App Store до края на 2021г.